Nadyalee Torres, la reina de belleza que representaría a Puerto Rico a finales de mes en Miss Grand International All Stars, anunció hoy que declinó su participación por razones personales.

La gala final del nuevo certamen, que reúne a participantes con experiencia en escenarios internacionales, se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en Tailandia.

“Representar a Puerto Rico siempre ha sido un honor y un sueño. No obstante, en este momento mi compromiso como profesional de la salud y como familia debe estar por encima de cualquier otra aspiración. Para competir en un escenario internacional se requiere enfoque total, y hoy mi mente y corazón están donde más se me necesita”, manifestó Torres mediante una publicación en sus redes sociales.

En el 2013, la beldad boricua fue coronada Miss Mundo Puerto Rico.