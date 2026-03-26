La competencia preliminar del certamen Miss Grand Tailandia 2026 vivió uno de los momentos más impactantes cuando la candidata Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, sufrió un inesperado percance en pleno escenario.

Mientras realizaba su presentación ante el público, Chanago perdió sus dientes durante su paso por la pasarela, que aparentemente era una prótesis dental. A pesar del incidente, la concursante mantuvo la compostura y continuó con su participación.

El momento quedó grabado en vivo y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde circulan videos que captaron el instante exacto del incidente, generando todo tipo de reacciones.

La gran final del certamen se llevará a cabo el próximo 28 de marzo en el MGI Hall, donde un total de 77 candidatas competirán por la corona nacional. La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a Tailandia en el Miss Grand International 2026, que este año se celebrará en India.