El reconocido estilista Clark Ivor, con más de dós decadas de trayectoria en la industria de la belleza, cierra un capítulo importante en su carrera profesional.

Esto se da luego de que el martes en la noche se anunciara que este se despidió oficialmente de su puesto como supervisor de imagen de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), tras más de ocho años de servicio, marcando el fin de una etapa llena de logros y contribuciones al mundo de la belleza en la isla.

La directora de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, agradeció públicamente a Ivor por su dedicación durante los años que estuvo al servicio de la franquicia.

PUBLICIDAD

“Desde el agradecimiento por ocho años de servicio y compromiso con la organización de Miss Universe Puerto Rico, se culmina un ciclo para el supervisor de imagen, Clark Ivor. El nuevo año le depara nuevos proyectos y aventuras. Gracias, Clark, por tu cariño y dedicación a esta plataforma. Eres un gran profesional y sabemos que llevarás tu ‘escandalet’ a todos los proyectos que emprendas. ¡Éxito y mucho cariño siempre!” expresó Cifredo a través de declaraciones escritas publicadas en las redes sociales de MUPR.

Por su parte, Ivor compartió un emotivo mensaje de despedida en las mencionadas plataformas.

“Hoy cierro un capítulo importante junto a MUPR y Wapa Televisión. Agradecido por cada experiencia, aprendizaje y momento compartido en este camino lleno de belleza, disciplina y pasión. Me despido con el corazón lleno y con entusiasmo por los nuevos comienzos que vienen en camino. Gracias por el apoyo y la confianza. Seguiremos adelante”, sostuvo el reconocido estilista.