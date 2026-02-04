El certamen infantil Mini Model World Puerto Rico celebró el pasado fin de semana su evento de selección nacional, donde fueron escogidas las nuevas representantes de Puerto Rico que competirán a nivel internacional en Mini Model World 2027, a celebrarse en Colombia.

Resultaron seleccionadas Emavalentina Melgarejo como Teen Model Puerto Rico, Ema Ivanna Paulino como Pre Teen Model Puerto Rico, Itchell A. Pérez como Mini Model Puerto Rico y Katerina Martínez como Baby Model Puerto Rico, quienes representarán a la Isla en sus respectivas categorías.

Durante el mismo evento también se escogieron las representantes de Puerto Rico para Mini Ambar Mundial 2026, que se realizará en la República Dominicana. Las seleccionadas fueron Gabriela Del Mar Lamboy como Teen Ambar Mundial Puerto Rico, Elizabeth Berríos como Pre Teen Ambar Mundial Puerto Rico, Cataleya Vázquez como Mini Ambar Mundial Puerto Rico y Mahia Vázquez Fuentes como Baby Ambar Mundial Puerto Rico.

Además, se designaron candidatas para Colombia Fashion Kids, quienes participarán en ese evento y servirán como representantes alternas si alguna de las ganadoras principales no puede cumplir su compromiso internacional. Las designadas fueron Lianette Arce, Lia Arce e Ivana Apicella.

A lo largo de la noche, las concursantes desfilaron en múltiples ocasiones modelando piezas de diseñadores de diversos estilos, demostrando su versatilidad y dominio escénico.

La apertura del evento estuvo a cargo de Gíbaro de Puerto Rico, con un espectáculo de baile folclórico con cabezudos en el que participaron las concursantes.

La animación de la gala fue realizada por Carlos Salgado. La velada también contó con la participación especial de la cantante Ariana Babilonia, artista invitada, quien interpretó su nuevo sencillo “Brindo por lo bueno”, número musical en el que las candidatas tuvieron una participación especial como parte del espectáculo.

La selección estuvo a cargo de un jurado compuesto por la Miss Mundo de Puerto Rico 2007, Jennifer Guevara; la gerente senior de desarrollo de clientes de Colgate Palmolive, Francheska de Jesús; el asesor de modas José “Joey” Cruz; la coreógrafa Juliana Ortiz; el asesor de reinas de belleza Edgardo Virella; la influencer Miss Gala; el corredor de bienes raíces Félix Javier Castillo; la profesora de actuación de Fragoso Performing Arts Jianna Pagán; y la presidenta de Gatsby Dominicana, Nerys Díaz.

Las participantes fueron evaluadas en presencia escénica, proyección, actitud y desempeño en pasarela, como parte de un proceso formativo dirigido al desarrollo del talento infantil en el modelaje y las artes escénicas.

La organización informó además que ya están abiertas las inscripciones para la próxima edición. Para más información, pueden llamar al 787-717-2229..