Más allá de alzarse con una corona, Mía Angelina Donadio Cancio, más conocida en redes sociales como Mía Dio, afirma sentirse más segura que nunca para vivir una faceta en la que abraza sus raíces latinas, celebra su vida con la mayor transparencia y busca empoderar a su comunidad para luchar por un mundo justo y equitativo en su camino a Miss Universe Cuba.

La “influencer”, que cuenta con más de cinco millones de seguidores en TikTok, conversó con Primera Hora sobre su segunda vuelta a los certámenes de belleza, que se ha dado entre Miami y su actual hogar en San Juan, Puerto Rico, y su aspiración de ser la próxima representante de la vecina isla caribeña en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Mía sostuvo que su preparación ha consistido en tomar cursos de dicción, oratoria y pasarela -uno de sus desafíos actuales-, así como crear su “glam squad” para la nueva aventura.

“La pasarela es bien difícil, porque como yo era una niña tan tímida nunca aprendí a bailar y además no sé caminar como ‘miss’, pero estamos trabajando con eso, porque esto fue algo que me afectó también en Nuestra Belleza Latina (NBL). Veo esos videos y me da grima”, sostuvo quien participó en la undécima y última temporada del popular “reality show” de Univision, donde quedó coronada la hondureña Sirey Morán.

¿Y cómo fue llegó a ser preseleccionada para el concurso?

Compartió que tras un cambio emocional en su vida, una de las cosas que quería hacer era desfilar por la alfombra de Premios Lo Nuestro para mostrar su nueva imagen, pero no tenía una invitación para acceder a la gala que se celebró el pasado febrero en Miami.

La también comediante reveló que recurrió a escribirle a uno de sus entonces jueces en NBL, el presentador y experto de belleza, Jomari Goyso, quien le aseguró que le iba a conceder acceso a la gala si participaba en su podcast “Sin rodeo”, algo que ella no pensó dos veces.

“Cuando llegué al estudio del podcast me encontré con Marianela Ancheta, la actual Miss Universe Cuba, que es una mujer hermosa, parece una diosa cuando camina”, contó.

Al lado de la también empresaria se encontraba el director nacional de la franquicia de Cuba, Prince Julio César, y su “stylist” los presentó.

“Prince, inmediatamente, dijo: ‘¿Y tú? ¿Dé dónde eres?‘, y yo le dije que era gringa, que soy de Miami, pero el me refuta: Pero hablas español, ¿de dónde eres?‘. Y ahí le dije que mi mamá es cubana y mi papá argentino. Él me respondió que iban a tener el ‘casting’ de Miss Universe Cuba en tres días y me preguntó si tenía traje de baño negro. Le dije que sí y me dijo: ‘okay, ya, va a ser a las 10:00 de la mañana, aquí vas a estar, te veo’ ”, narró.

La modelo sostuvo que todo lo ocurrido le pareció como sacado de una película, admitiendo que si la oportunidad se daba sería imposible que cumpliera, ya que se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su carrera y vida íntima.

“En ese momento de mi vida, estaba sumamente deprimida; perdí un embarazo y aumenté casi 50 libras. Llegué a perder hasta 400 mil seguidores en TikTok por el aumento de peso... no me sentía bien”, compartió al añadir que en medio de ese complejo episodio, su novio, Billy Tous, le dio la noticia de que se mudarían a la Isla del Encanto.

“Mi pareja es boricua, 100%, y estábamos viviendo afuera pero me dijo que quería regresar a su casa. Yo dije: ‘pues, vamos. Yo voy contigo, vamos pa Puerto Rico’ ”, sostuvo.

La joven mujer aseguró que su llegada a la Isla en septiembre de 2023 no solo fue una panacea para su estado emocional, sino también la ayudó a reconectar consigo misma a un nivel más íntimo, así como a centrarse en dominar el español (idioma en que habló casi toda la entrevista con este medio).

“Encontré comunidad, encontré amigas; noté que hay una diferencia bien grande aquí y la cultura americana. Aquí yo conozco todos mis vecinos, algo que jamás me había pasado en mi vida, ellos están bien metidos, me dicen: ‘yo no te he visto hace unos días, pero te vi en la televisión’, y me invitan a tomar café. Estar en comunidad me sanó”, dijo al dejar claro que esta movida también reflejó un cambio positivo en las plataformas sociales, a las que se unió hace más de cinco años.

“Tengo una plataforma americana, pero la comunidad latina entró y me levantó de verdad”, acotó la también modelo, quien destacó que vivir en la Isla también ha sido fundamental para conectar con Cuba.

“Cuando me mudé, inmediatamente subí videos probando mofongo, bebiendo coquito y pitorro, pero también me sentí conectada con mis raíces cubanas. Dicen que ‘de un pájaro, las dos alas’, y eso fue algo que entendí cuando le envié a mis abuelos, que son cubanos ‘full’, videos desde la Isla y ellos me decían que le hacían extrañar a Cuba, desde la cultura hasta la costumbre de ir a las playas y compartir en familia”, expresó.

“Encontré mi propósito”

Mía Dio, quien se ha dado a conocer también por ofrecer sus “consejos” para conseguir esposos adinerados aseguró que aun cuando aprecia conectar con su público a través del humor, ahora su misión será mostrar su lado más honesto.

“Quiero la transparencia total en Miss Universe Cuba, quiero hablar de las pérdidas de embarazo, hay que hablar de las cirugías, porque yo sufrí mucho de ‘bullying’, porque me crié en Miami, donde todo el mundo anda operado; yo nunca supe que mi papá biológico era chileno y cuando vi una foto de mi abuela paterna, vi que su cara era casi idéntica a la mía, pero ella tenía una nariz de indígena mapuche”, dijo. “Pero los comentarios que me decían desde joven era que era bella, de ojos azules, y piel blanca, pero esa nariz... fue tanta la presión y no conocer mis raíces, que me cambié mi nariz, me hice los labios, me cambié los dientes y me hice los senos. Y yo tuve que empezar a hablar de mis procesos porque estaba viendo comentarios de mujeres comparándose conmigo, y yo estoy haciendo lo mismo que me hicieron a mí”, manifestó.

La creativa también asegura que prestará su espacio para abogar por los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+, quienes considera su mayor fuente de apoyo, así como hablar de la constante incertidumbre que vive la comunidad cubana.

“Yo no soy Mía Dio, yo soy Mía Angelina Donadio Cancio, yo soy latina, y eso es lo que quiero llevar. Y aunque me digan que no soy suficientemente cubana, voy a ayudar a levantar sus voces... No todo tiene que ser un chiste para que el mensaje llegue lejos. Y me siento supercontenta porque ahora encontré mi propósito, encontré mi identidad”, resaltó.