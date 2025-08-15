La corona del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2025 recayó en Dorado con el triunfo de Zashely Alicea Rivera.

La nueva reina, que nos representará en el certamen internacional, recibió la corona de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024.

La gala final del evento de belleza, que presentó a 23 aspirantes a la corona, se celebró en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

La primera y segunda finalistas fueron Jayuya y Vieques.

El cuadro de las cinco finalistas lo completaron las delegadas de Canóvanas y Ponce.

Al llamado de las 15 semifinalistas entraron las delegadas de Vieques, Carolina, Lares, Dorado, Canóvanas, Fajardo, San Sebastián, Santa Isabel, Ponce, Trujillo Alto, Caguas, Jayuya, Coamo, Salinas y Toa Alta. Las delegadas modelaron en traje de baño al ritmo de “Sonríele” a la vida de Daddy Yankee, quien ahora se promociona como DY. “Celebren el triunfo de sus compañeras como si fuese el suyo. Mantengan viva la alegría para que contagien a otros, y pase lo que pase, cuando termine la noche, denle gracias al de arriba porque mañana será un nuevo día y no hay mejor gasolina que sonreírle a la vida”, expresó el intérprete en un mensaje grabado, previo a la pasarela.

PUBLICIDAD

Al cuadro de las diez finalistas del certamen, que se transmitió por Wapa Televisión, lograron avanzar las candidatas de Jayuya, Lares, Trujillo Alto, Vieques, Coamo, Carolina, Fajardo, Canóvanas, Dorado y Ponce. En esta fase las delegadas tuvieron la oportunidad de responder a una ronda de preguntas del jurado.

La conducción del evento de Miss Universe Puerto Rico 2025 estuvo a cargo de José Santana y Diane Ferrer.

El comité de selección estuvo compuesto por Zuleyka Rivera, Karla Guilfú, Shirley Rodríguez, David Antonio, Normando Valentín, Mari Tere Benes e Isaac Demel.

La ganadora de hoy competirá en la edición número 74 del certamen internacional, con la aspiración de traer la sexta corona a la Isla. La lista de soberanas puertorriqueñas en lograr el título internacional está compuesta por Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La saliente reina, Jennifer Colón, dejará la corona con el recuerdo de figurar en el cuadro de las 12 semifinalistas en el certamen internacional, que se celebró en México. La beldad, quien ganó el cetro de la competencia local representando a Orocovis, se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en ganar con 36 años y siendo madre de tres hijos. Además, durante su reinado dio a luz a su cuarto bebé, que nació a principios de agosto.

La oferta musical estuvo compuesta por Christian Daniel en junte con Jowell, y por Algareplena.