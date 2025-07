La puertorriqueña Génesis Dávila quien quedó como primera finalista en Miss Universe Latina, el reality, reaccionó al triunfo de la dominicana Yamilex Hernández quien tendrá ahora la encomienda de representar a la comunidad latina en el certamen de Miss Universe que se celebrará a finales de año en Tailandia.

Fue a través de una publicación de la página de Miss Universe en Instagram que la oriunda de Arroyo emitió unas palabras a la joven ganadora de origen dominicano.

“Felicidades @yamilexhdz This is your moment 👏👑🇩🇴”, fue el mensaje de la boricua a la ganadora del reality.

Genesis Dávila intentaba por cuarta ocasión intentar competir en Miss Universe.

Su primer intento fue en Miss Universe Puerto Rico 2013 donde quedó primera finalista. Luego participó en Miss Florida USA 2017 representando a Miami Beach concurso que ganó, pero fue destituida a los pocos días de su coronación por violar las reglas del concurso. Meses después llegó a un acuerdo con la organización que quedó en estricta confidencialidad y al año siguiente volvió a participar en el mismo concurso representando a Miami y lo ganó nuevamente.

En el 2018 representó a Florida en Miss USA y quedó entre las cinco finalistas. Luego, en 2024 volvió nuevamente a competir en Miss Universe Puerto Rico 2024, pero esta vez no logró entrar a las 15 semifinalistas del certamen.

Yamilex Hernández por su parte, probó la suerte en Miss República Dominicana en dos ocasiones en el 2021 donde quedó de segunda finalista y luego en 2023 donde quedó como primera finalista.

La nueva reina nacida en República Dominicana, pero radicada en New Jersey tiene 29 años.

Un total de ocho concursantes llegaron a la gran final del reality de la cadena Telemundo. Estas fueron las boricuas Génesis Dávila (Miss Mundo Puerto Rico 2014) y Edris Joan Rivera (Miss Global Puerto Rico 2024 ), quienes representaban a Miami y Iowa, respectivamente, la mexicana Andrea Barazarte, quien representó a la ciudad de San Antonio, Texas, Osmariel Villalobos, modelo venezolana quien también representó a la ciudad de Miami, la dominicana Gemmy Quelliz, por la ciudad de Nueva York, la cubana Laura Pérez, por West Palm Beach, Florida, Yamilez Hernández, también dominicana quien representó a Nueva Jersey y Jelly Gilart, también cubana de la ciudad de Orlando.

Tras una primera ronda, luego eligieron cinco finalistas que fueron: Génesis Dávila, Gemmy Quelliz, Andrea Bazarte, Yamilex Hernández y Laura Pérez.

Luego, en la última ronda se eligieron tres finalistas: Génesis Dávila, Yamilex Hernández y Gemmy Quelliz, quien quedó como segunda finalista.