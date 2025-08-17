Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017, murió a los 30 años el pasado 12 de agosto, luego de haber sufrido un accidente de tránsito y permanecer más de un mes en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky.

Su deceso no solo tomó por sorpresa a sus familiares, sino también a sus seres queridos, quienes han expresado su dolor por medio de las redes sociales y en la última publicación que hizo la joven.

Alexandrova representó a Rusia en Miss Universo 2017 y, el pasado 5 de julio, cuando se movilizaba en un carro con su esposo por una carretera de la región de Tver, al oeste del país, un alce se le cruzó en el camino y no pudieron hacer nada para evitar el impacto.

PUBLICIDAD

Relacionadas Muere Miss Rusia 2017 a sus 30 años

Aunque ambos sufrieron heridas en la cabeza, la modelo presentó una lesión craneoencefálica abierta. Según el diario ‘The Sun’, fue trasladada al hospital de Rzhev y más tarde, al Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky, debido a la gravedad de su estado de salud.

Ilya, esposo de Kseniya, señaló que en el momento del accidente no pudo “hacer nada”, ya que todo pasó rápido. Además, comentó que los primeros días su esposa “estuvo en coma profundo, luego entró en un estado de estupor, y un buen día recuperó por completo la consciencia. No podía hablar porque estaba conectada a un respirador, pero estaba totalmente lúcida”.

Parecía que todo iba bien y que se recuperaría pronto, pero tras ser sometida a una segunda cirugía, su salud empeoró.

“Le diagnosticaron meningitis, la cual se convirtió en una enfermedad inflamatoria cerebral más grave. Los análisis comenzaron a empeorar y llegó una sepsis sanguínea. Consiguieron reanimarla una vez (…) pero, al día siguiente, Sklifosovsky murió; no pudieron revivirla”, concluyó el viudo.

Esta fue la última publicación de Kseniya Alexandrova

La última publicación que realizó Kseniya Alexandrova fue el 4 de julio, un día antes del trágico accidente que le causó la muerte semanas más tarde. En ella compartió una reflexión sobre los hombres.

“¿Qué quieren los hombres? Desde mi práctica terapéutica y mi experiencia personal, los hombres quieren dos cosas más: La primera es hacer que se noten sus esfuerzos. Trabaja duro, se le ocurrió una cita, dio un poco de algo, hizo una broma divertida... Todo esto, todo lo que hace, no debería pasar desapercibido. Dale una sonrisa, un abrazo, un beso y asegúrate de decirle que te aprecia. El segundo es la máxima previsibilidad y claridad. Asegúrate de que un hombre no tenga que adivinar de qué es culpable, qué hizo mal y qué pasa con tu estado de ánimo ahora. Si no te gusta algo, dilo con calma. Si no entiendes, pregunta. Si quieres algo, habla con él, no esperes a que la gente adivine. ¿Qué opinas? ¿Cuánto estás de acuerdo con tus observaciones?”, escribió.

Además, una de sus publicaciones fijadas en su muro son las fotos de su boda, que se llevó a cabo en el mes de marzo.