El mundo de las reinas de belleza está de luto ante la repentina muerte de Miss Universe Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Tenía 30 años.

La noticia fue confirmada este miércoles por la agencia de modelos ModusVivendiS, donde Alexandrova era uno de los talentos.

“Con profundo pesar les informamos que ayer por la noche falleció nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova. Ksenia fue una persona brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calidez a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, lee el triste mensaje acompañado con una foto de la joven de 31 años.

“Lamentamos sinceramente su partida y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y a todos quienes tuvieron la dicha de conocer a Ksenia”, añadió la publicación de la agencia.

Al momento se desconocen las causas de su muerte, sin embargo, ha trascendido que falleció en medio de un accidente automovilístico, dato que no ha sido confirmado.

Por su parte, la organización de Miss Universe expresó las condolencias a familiars y amigos de Alexandrova.

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla.

Alexandrova participó en Miss Universe 2017 celebrado en Las Vegas, Nevada en noviembre de ese año. A pesar de ser una de las favoritas, no logró entrar al grupo de las 16 semifinalistas.

La corona ese año la ganó la representante de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters. La representante de Puerto Rico fue Danna Hernández.