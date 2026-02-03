Miss Universe 2025, Fátima Bosch, aterrizó la tarde del lunes en Puerto Rico en un momento significativo y, a la vez, controversial para el certamen internacional, en el que se espera que se celebre en suelo boricua su 75.ª edición, ocasión en la que entregará la corona a su sucesora.

A su llegada fue recibida por Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, y una veintena de ciudadanos y pleneros que la acogieron al son de la plena.

“Estoy nuy emocionada de estar en la Isla del Encanto. Ya quiero probar la comida y que me den la ruta turística”, expresó la reina de belleza, quien aprovechó la oportunidad para identificarse como “fan’ de Bad Bunny, luego de ver su imagen a su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Acho PR es otra cosa”, gritó al hacer referencia al popular estribillo. “Me encanta la frase”, añadió.

Por su parte, la beldad boricua manifestó el gusto por tenerla en casa: “Para mí es un honor recibirla en Puerto Rico. Es una mujer soñadora, una mujer con voz, que se ha mantenido firme en cumplir su sueño. Deseo que conozca mi casa, nuestra cultura y su gastronomía. Espero que esta semana sea de mucho disfrute y que conozca más allá de lo que el mundo ya conoce de Puerto Rico”.

En cuanto a sus primeros meses de reinado, Bosch los describió como unos “increíbles, padrísimos. Llenos de muchas cosas con sentido y filantropía. Seguimos apostando por las causas sociales, porque la responsabilidad de la corona siempre tiene que venir con ese compromiso. Es lo que a mí me mueve”, sostuvo.

Recordemos que su coronación, el pasado noviembre en Tailandia, fue una marcada por acusaciones de fraude dentro de la organización internacional, además de los problemas legales de los propietarios, el mexicano Raúl Rocha Cantú y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

Aunque todavía no se ha detallado su agenda, la joven mexicana estará participando en actividades y reuniones hasta el 7 de febrero, cuando tendrá la oportunidad de celebrar y conocer de primera mano la cultura puertorriqueña, así como calentar motores de cara a lo que se espera vivan en noviembre las delegadas.

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Villahermosa, estado de Tabasco, y viene de una familia destacada en el servicio público, la política, las corporaciones y los concursos de belleza.

De niña fue diagnosticada con dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Su triunfo ha dado la cuarta corona de Miss Universe a México después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020, cuya corona le fue otorgada al año siguiente debido a la pandemia de COVID-19.