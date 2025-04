“Ellos se sienten bien satisfechos de la representación que tienen y eso me motiva”, así se manifestó Valeria Nicole Pérez, Miss Mundo de Puerto Rico 2025, quien asegura contar con el apoyo incondicional de la organización para representar a la Isla del Encanto en la edición 72 del concurso internacional en Telangana, India.

La reina boricua dialogó con Primera Hora sobre cómo se han dado las preparaciones a casi un año de ser coronada en el Centro de Bellas Artes de Humacao como la próxima delegada que llevará el mensaje isleño de “belleza con propósito” a nuevos horizontes.

Pérez sostuvo que uno de los retos que ha tenido ha sido fortalecer sus destrezas para las diversas categorías en las que estará compitiendo en el país asiático, donde buscará brillar sobre más de 120 concursantes y conseguir el tercer cetro para Puerto Rico.

“Aunque uno gana por unas cualidades aquí, ir allá significa que tendrás que enfrentar mucha más competencia. Cabe mencionar que en esta edición serán más de 120 candidatas, somos muchísimas”, reiteró la manitiense, quien también ostentó los títulos de “Miss Saludable” y de “Mejor Proyección”.

“La organización vio algo en mí y confían en mí para poder llevar este nombre, el de nuestro país, en alto”, agregó.

La manatiense sostuvo que para su entrenamiento se han dado entrevistas simuladas, sesiones fotográficas, fogueos, talleres de automaquillaje y entrenamientos para talento, donde adelantó que en el certamen mostrará su dominio en el violín.

“El día ni me da para hacer completamente todo”, dijo entre risas la beldad boricua, asegurando que ya ha hecho “un poco de todo”.

“Aquí estamos en una plataforma que celebra la belleza con propósito, la belleza va mucho más allá de lo físico. Me he enfocado mucho en lo que es lo intelectual”, resaltó, indicando que pronto presentará su nueva plataforma social, en el que adelantó que abogará por la población de diversidad funcional.

“Mi proyecto incluirá a la comunidad sorda, a las personas con espectro de autismo, a la población con síndrome de Down, y estoy bien feliz de poder trabajar con todos ellos”, expresó.

En cuanto a la imagen, la boricua aseguró que contará con su escuadrón de diseñadores, compuesto por el ganador de la competencia The Emerging, Diego Borrero, que se encargará de los “outfits” que usará para la categoría de “Top Model”, así como el diseñador de las “misses”, Carlos Alberto, quien tendrá la encomienda de confeccionar su vestido de gala, y el modisto Joshuan Aponte, quien nuevamente se encargará del traje típico, del cual su inspiración se mantiene “top secret”, dijo la reina de belleza,

La también maestra de ciencias mostró su agradecimiento por el apoyo que lleva recibiendo en los pasados meses tras ganar el derecho de competir en India, donde buscará ser la sucesora de la checa Krystyna Psyzková.

“La cantidad de amor que he recibido simplemente me llena, me inspira mucho a continuar adelante, y ahora que Danny (Mejía) ganó el título internacional de Mister World (el pasado mes de noviembre en Vietnam), estoy más motivada a trabajar más fuerte. El apoyo de todo el mundo para mí es indescriptible, me siento bien incluida”, destacó Valeria, quien dijo presente en la pasada conferencia de prensa de Miss Mundo de Puerto Rico en la que revelaron que la exreina de belleza y experta en finanzas Bárbara Serrano es la nueva directora de imagen y directora asociada de la franquicia.

Nuestra delegada adelantó en conferencia de prensa que saldrá de la Isla a principios de mayo para comenzar la carrera por la corona en Telangana, donde la gala final se celebrará el próximo 31 de mayo.