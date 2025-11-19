Este año son 122 las candidatas que van por la corona de Miss Universe, lo que promete una competitiva gala desde Tailandia, donde nuestra representante Zashely Alicea buscará traer a la Isla la sexta corona del certamen.

Y a pesar de ser tantas, Zashely ha conseguido sobresalir durante las pasadas semanas en las actividades previas a la competencia final.

El viernes pasado se lució en el “Swimsuit Fashion Show” con una de las mejores presentaciones de la pasarela. Antes, impresionó con el ajuar que escogió para su entrevista con el jurado y hoy volverá a darlo todo en la competencia preliminar.

Recuerda que la competencia final de Miss Universe 2025 se emitirá mañana jueves, a las 9:00 p.m. por Wapa TV.

Estas son las Top 12 de Primera Hora: