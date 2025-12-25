La ex Miss Universo Ieda María Vargas, la primera brasileña en conquistar el título de belleza más importante del mundo, falleció el lunes 22 de diciembre en la ciudad de Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul, pocos días antes de cumplir 81 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que la ex reina de belleza permanecía hospitalizada en condición delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arcanjo São Miguel.

A través de un comunicado oficial, los familiares expresaron su agradecimiento por las múltiples muestras de apoyo recibidas y describieron a Vargas como “una mujer de luz, que marcó la historia y la vida de muchas personas”.

Según informó el medio brasileño G1, el velatorio fue programado el pasado martes 23 de diciembre en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, con acceso abierto al público. Posteriormente, la despedida se dio de forma privada en el Crematorio Cortel Metropolitano, reservada para familiares y allegados.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentó el fallecimiento y destacó su legado, al expresar su solidaridad con “sus hijos, nietos, familiares y todos los que siguieron y admiraron su historia”.

Ieda María Vargas nació el 31 de diciembre de 1944 en Porto Alegre, Brasil. Su nombre quedó grabado en la historia en 1963, cuando a los 18 años se convirtió en la primera brasileña en ganar Miss Universo, durante el certamen celebrado en Miami Beach, Estados Unidos.

Antes de alcanzar la corona universal, Vargas había obtenido los títulos de Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul y Miss Brasil, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la belleza nacional en esa época.

Su reinado como Miss Universo concluyó el 1 de agosto de 1964, cuando entregó la corona a la representante de Grecia, Corinna Tsopei. Años más tarde, se casó con José Carlos Athanázio, con quien tuvo dos hijos. Tras quedar viuda en 2009, se trasladó a Gramado, donde llevó una vida discreta, alejada de los reflectores y del mundo artístico.

Además de su impacto en los certámenes de belleza, Ieda María Vargas fue reconocida como una de los “20 Gauchos que Marcaron el Siglo XX”, distinción que reafirmó su relevancia histórica y cultural en Brasil.

Con su fallecimiento, Brasil despide a una figura emblemática que abrió el camino para futuras generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del país.