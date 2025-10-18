Filipinas volvió a brillar en el escenario internacional de la belleza este sábado tras la coronación de Emma Mary Tiglao como la nueva Miss Grand International 2025, en la gala final celebrada en la capital tailandesa.

Con esta victoria, Filipinas obtiene su segunda corona en la historia del certamen.

La primera fue ganada por Christine Julianne Opiaza, quien asumió el título en 2024 tras la renuncia de la india Rachel Gupta.

Fue precisamente Opiaza quien colocó la corona a su compatriota Tiglao en una ceremonia cargada de emoción y mucho color.

La nueva soberana superó a candidatas provenientes de diversos rincones del planeta.

Tailandia quedó de primera finalista, mientras que España quedó de segunda. Ghana y Venezuela quedaron de tercera y cuarta finalista respectivamente.

El top 10 lo completaron Colombia, (quien entró por el voto del público) República Checa, México, Guatemala y Tanzania.

Mientras que el Top 22 incluyó a las candidatasde Estados Unidos, Francia, Japón, Indonesia, Zambia, Martinica, Brasil y Bélgica, entre otros.

La representante de Puerto Rico, Sarahí Figueroa Colón, no logró avanzar al grupo de 22 semifinalistas, marcando así el segundo año consecutivo en que la Isla queda fuera en las primeras etapas de la competencia.

En 2024, Mariangie Alicea fue la primera representante boricua que no logró avanzar a semifinales en más de una década de participación en Miss Grand International.

Durante el evento final, la organización anunció que la próxima edición de Miss Grand International, correspondiente a 2026, se celebrará en India, un país que ha demostrado creciente protagonismo en el mundo de los certámenes de belleza.