Con solo 14 años, Gabriela Ríos conquistó el título de Miss Puerto Rico Teen 2025 el pasado domingo 9 de noviembre, convirtiéndose en una de las ganadoras más jóvenes en casi tres décadas de historia del certamen. La frescura, carisma y determinación de la joven lareña brillaron con fuerza en el Teatro Ideal de Yauco donde se realizó el concurso.

La nueva reina cautivó desde el inicio de la competencia con su espontaneidad, belleza natural y una personalidad que encantó al jurado y al público. Ahora inicia su preparación rumbo a Teen Universe Puerto Rico, el prestigioso concurso internacional que se celebrará en marzo en Nicaragua, donde tendrá la misión de representar orgullosamente a Puerto Rico.

“La emoción que siento es inmensa. Lo trabajé, me esforcé y lo logré, siempre encomendada a Dios y de la mano de mi familia”, expresó emocionada tras ser coronada.

“Gracias a todos los que me apoyaron desde el día uno, y muy especialmente a mi querido pueblo de Lares”, añadió.

Gabriela aguardó los resultados tomada de la mano de la viequense Taimar González, quien fue nombrada virreina de la noche, ante un teatro lleno a capacidad.

