De conquistar la pasarela y concienciar sobre el cuidado del planeta Tierra, a darlo todo en el mundo del espectáculo.

Victoria Alejandra Arocho del Valle, Miss Earth Puerto Rico 2023, emprenderá próximamente en la industria del entretenimiento en México tras ser aceptada como alumna del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) de Televisa, donde podrá desarrollar sus talentos frente a las cámaras.

“¡Habrá Victoria por mucho tiempo! Me verán pronto en la televisión, me verán más en los medios de comunicación, y habrá más de mí en las redes sociales”, expresó la reina de belleza en entrevista con Primera Hora.

La boricua compartió con este medio que la oportunidad de formación educativa surgió días después de su participación en el certamen internacional que se celebró el pasado mes de diciembre en Van Phuc City en Ho Chi Minh, Vietnam, donde quedó entre las 12 finalistas.

Joe Ahmed, el director nacional de Miss Earth Puerto Rico, fue quien llevó a la también modelo a tomar este paso luego que le preguntara sobre sus aspiraciones profesionales, convenciéndola a enviar su solicitud de matrícula.

“En el CEA Televisa, no entra cualquiera persona. Ellos reciben más de 5,000 solicitudes todos los años, y aceptan entre 60 a 70 candidatos, y solo entran hasta 30 estudiantes. Pero yo envié la solicitud con dos videos diciendo por qué quiero ser actriz, y leyendo un texto. Al próximo día me llegó el email de que me aceptaron”, manifestó la beldad, quien se mostró agradecida de la nueva oportunidad de vida.

Esta noticia surge a una semana de regresar a Puerto Rico tras su participación en el concurso de belleza, luego de estar más de tres meses fuera recibiendo distintos adiestramientos en naciones como República Dominicana, Estados Unidos, Dubai y Filipinas.

“Desde muy chiquita, he sido amante de las cámaras, me encanta interactuar con las personas, dejar ver quién soy y mostrar quién puedo ser en diferentes facetas. Realmente, soy una persona polifacética y siempre me exijo demostrarme en varios ámbitos, y por eso decidí estudiar comunicaciones y, así mismo, solicitar para esta institución”, indicó Arocho del Valle, asegurando su talento en la pista de baile y, quizás, detrás de un micrófono.

La también fundadora de Green Energy, un proyecto de concienciación del medioambiente, destacó sentirse dichosa de comenzar a convertir en realidad una de sus metas, sin embargo, esta no descarta la posibilidad de pisar otro certamen de belleza.

“Yo, desde que decidí participar en Miss Earth Puerto Rico, siempre quise ganar, por algo fue que entré. Y como mujer soy sumamente decidida. Pero no se me pudo dar la oportunidad, aunque yo sé que di mi máximo y sé que representamos en alto a Puerto Rico y eso es lo que realmente me llevé desde Vietnam. Ahora, me quedé con ese ímpetu de qué hubiera pasado, así que nunca digo nunca”, manifestó la reina, quien dijo que extrañará la comida, su perrito, y la calidez de los boricuas en su nueva faceta.