La comunicadora y primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021, Jaylene Álvarez, compartió con el público una revelación personal que ha marcado un antes y un después en su vida: fue diagnosticada con cáncer de seno.

La también científica hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías vestida de rosa, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

“Recibí un diagnóstico, no una sentencia”, expresó Álvarez, quien aseguró que enfrenta este proceso con serenidad, fe y fortaleza espiritual. En su mensaje, destacó que, a pesar de la incertidumbre, se mantiene firme y confiada, sosteniéndose en su creencia en Dios y en la paz interior que ha logrado cultivar.

La exreina de belleza describió la experiencia como un encuentro profundo con la fragilidad de la vida, pero también como una oportunidad para descubrir su propia resiliencia. “Mirar de frente a la muerte y decirle que aún no es mi momento es algo para lo que nadie está preparado, pero es ahí donde descubres cuán fuerte y guerrera puedes ser”, manifestó.

Álvarez, quien fue Miss San Lorenzo 2021, ha estado estrechamente vinculada a la concienciación sobre el cáncer. Según su perfil oficial en la página de Miss Universe Puerto Rico, en años recientes ha ofrecido charlas educativas como portavoz del Hospital Oncológico de Puerto Rico y participó en una investigación científica en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos junto a un equipo de científicos internacionales.

El cáncer de mama suele ser una enfermedad que ocurre en adultas mayores, sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la incidencia en la población joven ha aumentado en la última década y, actualmente, un 9% de los cánceres de seno ocurren en mujeres menores de 45 años, como es el caso de Carmen. Esto significa que más de 25,000 mujeres menores de 45 años son diagnosticadas con cáncer de seno cada año en Estados Unidos, y Puerto Rico no es la excepción.

Son varios los factores que inciden en que una mujer menor a 45 años sea diagnosticada con cáncer de seno, un evento que, aunque no es común, ha aumentado en los últimos años y se ha convertido en un desafío para los profesionales de la salud.

¿Qué tan probable es el cáncer de mama en jóvenes?

La hematóloga oncóloga Dalianie Nieves del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo ofreció una explicación a Primera Hora hace unos años.

“Siempre me gusta comenzar el tema destacando que el cáncer de seno es el más común de los cánceres en la mujer y eso es así en Puerto Rico, como en Estados Unidos. Y no solo es el más común, sino es el responsable de la mayor cantidad de muertes relacionados al cáncer de la mujer”, acotó la oncóloga.

Puntualizó que en términos de estadísticas no hay datos concretos y recientes de cuál es la incidencia entre mujeres de 15 a 44 años, aunque sí aclaró que ocurren 2,000 casos nuevos de cáncer anualmente. En cambio, datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico señala que durante el periodo 2014-2018 el cáncer de mama representó el 28.9% de todos los cánceres en mujeres y el 18.9% de todas las muertes por cáncer en mujeres. Se estima que 1 de cada 9 mujeres que nazcan hoy en Puerto Rico podría ser diagnosticada con cáncer de mama durante su vida.

“Es común en mujeres más adultas que ya han pasado la menopausia, pero sí hay preocupación, porque hemos notado un aumento en la cantidad de casos de personas jóvenes, sobretodo personas menores de 40 años. Es probable que los próximos estudios epidemiológicos tengan un enfoque dirigido a esta población”, sostuvo.

Aunque no existe una prueba de detección aprobada para el cáncer de mama en mujeres jóvenes o menores de 40 años, la clave es conocer el cuerpo y familiarizarse con la apariencia normal de los senos.