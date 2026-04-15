La joven Amanda Rodríguez Maldonado, representante del municipio de Vega Baja, se alzó con el título de Miss Teenage Puerto Rico 2026 durante el certamen celebrado el pasado domingo en el teatro municipal de Rincón.

Con tan solo 18 años, Rodríguez Maldonado destacó entre las participantes no solo por su presencia escénica, sino también por su desempeño integral, lo que le permitió conquistar premios adicionales como Rostro Hermoso, Mejor Entrevista y Miss Amistad.

Tras su victoria, la joven tendrá la responsabilidad de representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Teen Continente 2026, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en Madrid, España.

Rodríguez Maldonado, quien mide 5 pies y 10 pulgadas, se desempeña como modelo profesional y actualmente cursa el duodécimo grado. Su triunfo marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que buscará proyectarse a nivel internacional llevando la bandera de Puerto Rico.