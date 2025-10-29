La Miss Universe Puerto Rico 1998, Joyce Giraud sorprendió a sus seguidores al convertirse en una K-pop Demon Hunters.

Fue a través de un vídeo en su cuenta de Instagram que la también segunda finalista de Miss Universe 1998, mostró el paso a paso de cómo se convirtió en el personaje de Zoey, uno de los principales personajes de la famosa película animada, “KPop Demon Hunters”, que se ha vuelto todo un fenómeno global.

“Aquí paso a paso como me convertí en Zoe para la celebración de los niños (mi nene escogió mi personaje 🥰) en los stories les pongo más fotitos mañana 😘🥰🥰“, escribió la exreina para acompañar el video en el que se ve maquillándose y peinándose como el personaje surcoreano como parte de la celebración de Halloween.

PUBLICIDAD

La película “KPop Demon Hunters”, que comenzo a transmitirse en Netflix en junio de este año ha sido el filme más visto en la historia de la plataforma de “streaming” y aún se mantiene en el primer lugar.

Mientras, el soundtrack es uno de los más populares del momento, permaneciendo varias semanas en las listas musicales de Billboard, donde llegó a ocupar el número uno del Hot 100 durante ocho semanas consecutivas.

Tanta ha sido la popularidad de “Kpop Demon Hunters” que Netflix anunció una alianza con Mattel y Hasbro para lanzar una línea de juguetes inspirada en la película, con el objetivo de “satisfacer la enorme demanda de los seguidores”.

Por otro lado, la directora Maggie Kang, en entrevista con Entertainment Weekly, reveló que existieron muchas ideas descartadas que no pudieron incluirse en la película, dejando entrever que una segunda parte podría estar en camino.