La ex Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega, arremetió contra la también exreina Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, luego de que esta última hiciera unos comentarios de tono burlón en un podcast.

Fue durante una entrevista transmitida en redes sociales donde Colón, quien aseguró que ya podía decir de todo porque había entregado la corona, lanzó un comentario mofándose del maquillaje de la primera finalista del certamen Miss Universe Puerto Rico 2024.

Ante los comentarios, que rápidamente se volvieron virales en redes, Ortega no se quedó callada y reaccionó a las desafortunadas expresiones.

“Hay cosas que una corona no te da... y son los valores. Cuando decides competir en una plataforma que promueve el empoderamiento de la mujer, no puedes ser hipócrita con ese mensaje. No es secreto para nadie que durante las competencias se viven muchos momentos intensos, y sí, se dan situaciones. Pero todo eso se queda ahí, en un momento”, comenzó diciendo la Miss Universe Puerto Rico 2018 en una historia de Instagram.

En su mensaje, la top 5 de Miss Universe 2018 enfatizó que, tras el concurso, no hay razón para lanzar indirectas o críticas hacia otras candidatas que también lucharon por la corona.

“Si ganaste, no tienes necesidad de humillar ni tirarle ‘shade’ a otra candidata que también luchó con todo su corazón para alcanzar su sueño. La verdadera satisfacción está en mirar atrás y saber que competiste con respeto, sin pisotear a nadie. Porque al final del día, una corona no define quién eres, y tus valores sí”, agregó.

Al final del mensaje, la también presentadora de televisión y actriz lanzó una directa que dejó a muchos boquiabiertos:

“Y si algo ha quedado claro, es que ya todos sabemos quién debía haber sido MUPR 2024”, dijo, en aparente referencia a los resultados del certamen de ese año.

En el podcast, Colón también expresó que, a su entender, la organización de Miss Universe Puerto Rico no esperaba que ella resultara ganadora y que, al principio, recibió un trato algo indiferente.