Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no pudo contener las lágrimas una vez terminada la transmisión del certamen de belleza Miss Universe 2025 la noche del jueves.

La reina, que durante toda la competencia fue una de las favoritas para conquistar la corona, quedó cuarta finalista. Miss México, Fátima Bosch, ganó la corona.

En un vídeo que circula en redes sociales se ve el momento en que Olivia Yacé recibe el consuelo de las demás candidatas, todavía en el escenario.

Desde el público, personas también le gritaban porras.

Las críticas sobre el resultado del concurso no se han hecho esperar y son muchas las voces que alegan que el concurso no fue justo.