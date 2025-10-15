Erika Ishibashi, representante de Japón en el certamen Miss Grand International 2025, sufrió una caída este martes durante la ronda preliminar en traje de baño, celebrada en Tailandia.

La joven, conocida por su carisma, intentó sorprender al público con una serie de piruetas al estilo gimnástico. Sin embargo, perdió el equilibrio en una de sus vueltas y terminó cayendo al suelo.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Ishibashi se levantó rápidamente y continuó desfilando con la simpatía que la ha caracterizado a lo largo del certamen, recibiendo aplausos por su actitud resiliente.

La gran final de Miss Grand International 2025 se llevará a cabo este sábado, 18 de octubre, en Tailandia.