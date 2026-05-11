Miss Universe 2012 revela embarazo meses después de dar a luz
Olivia Culpo dio a conocer la noticia el día de su cumpleaños número 34.
PUBLICIDAD
La modelo estadounidense Olivia Frances Culpo, Miss Universe 2012, reveló que espera su segundo bebé con su esposo, el jugador de la NFL Christian McCaffrey.
A través de su cuenta de Instagram, Culpo dio a conocer la noticia el viernes 8 de mayo, día de su cumpleaños número 34.
“El mejor regalo de cumpleaños. Bebé #2 próximamente”, compartió la exreina de belleza junto a varias fotografías donde aparece durante un picnic en compañia de McCaffrey, la primogénita de ambos, Colette, quien nació en julio de 2025, y su perro Oliver.
En la publicación, la pareja mostró las ecografías del embarazo.
Culpo y MCCaffrey se casaron en julio de 2024, un año después de su compromiso.
Relacionadas
Los esposos también anunciaron su primer embarazo en marzo de 2025.