Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024, inicia pronto una nueva faceta en su carrera “con orgullo y honor” al convertirse en la nueva directora de Miss Universe Denmark.

La organización nacional compartió la noticia en sus redes sociales, donde indicó que tanto “la experiencia de primera mano, perspicacia y un profundo compromiso con los valores de la Organización de Miss Universe”, así como “la dedicación, autenticidad y un firme deseo de utilizar su plataforma para inspirar y empoderar a los demás”, fueron claves para colocar a la danesa en la posición ejecutiva.

“En su nuevo cargo como titular de la franquicia, Victoria pretende seguir construyendo sobre el legado de la organización, al tiempo que introduce una visión renovada centrada en el empoderamiento, la inclusividad y un liderazgo orientado a objetivos. Su ambición es crear una plataforma que no solo celebre la belleza, sino que también promueva la inteligencia, la individualidad y el impacto social”, escribió la compañía.

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Theilvig por su parte, manifestó su entusiasmo de ser una reina de belleza, a ser una hacedora de reinas desde su natal Dinamarca.

“Me comprometo a formar y apoyar a la próxima generación de mujeres, proporcionándoles las herramientas, la confianza y las oportunidades necesarias para marcar una diferencia significativa tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó la beldad, en declaraciones escritas.

Miss Universe Dinamarca, además, enfatizó que el organismo, bajo Theilvig, “seguirá evolucionando como una plataforma moderna y relevante, que refleje la diversidad y la fortaleza de las mujeres en la Dinamarca actual”.

“En su momento se darán a conocer más detalles sobre las próximas iniciativas, colaboraciones y el próximo certamen de Miss Universo Dinamarca”, sostuvo.