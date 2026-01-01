A pesar de varios rumores sobre la posible cancelación del Miss Universe 2026 en Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico negó esa información y aseguró que el certamen sigue en pie.

A través de declaraciones escritas a Primera Hora, la directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel, enfatizó que se reunirán con ejecutivos de la organización del certamen para aclarar varios puntos.

“No se ha cancelado, ni hay interés en cancelar. Como hemos mencionado, se tendrá una reunión próximamente para aclarar varios puntos”, sostuvo Robles Cancel.

El rumor sobre la posible cancelación surgió luego de que la gobernadora, Jenniffer González Colón, dijera en una entrevista de fin de año con Primera Hora que el gobierno estaba analizando si era conveniente realizar el certamen en la isla tras las órdenes de arresto contra los dueños del concurso.

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por estos componentes: primero lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”, indicó la ejecutiva.

Ante las irregularidades, la Compañía de Turismo detuvo a principios de este mes el pago de $1.5 millones que correspondía hacer a Miss Universe, a la espera de una reunión en enero con los directivos.

El ente gubernamental ya ha pagado $3 millones de los $9 millones pactados para que Miss Universe se realice en noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Robles Cancel explicó que se detuvo el pago para solicitar garantías de transparencia en la selección de Miss Universe y evitar irregularidades similares a las denunciadas en el concurso de Tailandia.

Ahora, la gobernadora le añadió otra exigencia para que el concurso se pueda realizar en Puerto Rico sin dejar dudas sobre cómo se usarán los fondos públicos.

“Le hemos dado a la organización hasta enero para que sometan a la Compañía de Turismo información sobre quiénes serán los nuevos ejecutivos, cómo se manejará el certamen y revisar todas las cláusulas”, precisó González Colón.

La gobernadora no quiso adelantar una determinación sobre la posibilidad de cancelar el concurso, pero reiteró que lo que ocurra en enero será trascendental.

“Buscamos que resuene el nombre de Puerto Rico, pero no a través de escándalos como los que afloran actualmente por el concurso en Tailandia”, afirmó.

“Ciertamente, el certamen es importante para la proyección y la cantidad de turistas que atrae, así que nos interesa mantenerlo. Pero también debemos asegurarnos de quién manejará y recibirá el dinero público”, sentenció.

La mandataria destacó que hasta el momento han tenido apertura por parte de la empresa para dialogar sobre las medidas necesarias para garantizar transparencia. “Vamos a esperar a ver qué ocurre, porque nuestro objetivo es proteger la inversión del pueblo de Puerto Rico”, agregó.

En sus declaraciones, González Colón también hizo referencia a las irregularidades denunciadas durante el concurso de Tailandia. La selección de Miss México, Fátima Bosch Fernández, generó críticas y acusaciones de fraude, incluso por parte de Omar Harfouch, pianista y compositor franco-libanés que renunció como jurado y calificó a Bosch Fernández de “ganadora falsa”.

Tras el certamen, los dueños de Miss Universe enfrentan órdenes de arresto en Tailandia y México. A Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria tailandesa del certamen, se le imputó fraude y permanece prófuga. De hecho, tan reciente como el 26 de diciembre fue sentenciada a dos años de cárcel.

Mientras, Raúl Rocha Cantú, copropietario mexicano y presidente de Miss Universe, también es buscado por presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de armas y contrabando.

Además, Bosch Fernández enfrenta en Tailandia una demanda por difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director nacional del concurso, quien la acusa de mentir sobre un incidente transmitido en vivo.

En medio de la polémica, varios directivos de Miss Universe han comenzado a renunciar, entre ellos el director ejecutivo del certamen, el excanciller guatemalteco Mario Búcaro.