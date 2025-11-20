Las vio desfilar en traje típico, en bañador y en vestido de gala, por lo que ya tiene una opinión.

El famoso cubano,Osmel Sousa, conocido en el mundo de los certámenes de belleza como “el Zar de la belleza”, reveló sus favoritas para coronarse esta noche en el Impact Challenger Hall en Tailandia donde se celebra el certamen Miss Universe 2025.

Para el hacedor de reinas, las más destacadas son Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, Costa de Marfil y Tailandia.

“Buenísima”, opinó sobre la pasarela de Mis Puerto Rico, Zashely Nicole Alicea Rivera.

Sus expresiones surgieron a través de las redes sociales, en un vídeo de la presentadora Verónica Bastos.

El concurso se verá en vivo a las9:00 p.m. de este jueves, 20 de noviembre, por Wapa Televisión(canal 4), mientras que en Tailandia será a las 8:00 a.m. del viernes, 21 de noviembre.