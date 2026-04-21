Zashely Nicole Alicea Rivera aprovechó las bendiciones que le trajo coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2025, desde llevar la esencia de su país a Tailandia en noviembre del año pasado, clasificar en el Top 12 del concurso de belleza, hasta debutar como actriz teatral con el musical “Chicago” en Bellas Artes de Caguas.

Pero a unos meses de entregar su corona y cerrar un capítulo lleno de triunfos, ¿cuáles son los planes de la reina de belleza y modelo?

La beldad reconoció que aunque la lista de opciones se amplió tras darle vida al personaje de “Hunyak” en la producción teatral de Taller Artístico Caguas el pasado mes de marzo, hay una meta en particular que quiere cumplir.

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“Quiero verme en pasarelas internacionales y te voy a mencionar específicamente que mi sueño ‘forever’ es salir en una pasarela de Victoria’s Secret”, resaltó la también bailarina profesional.

Y la boricua lo dejó claro en sus redes sociales, donde compartió su aspiración por formar parte este otoño de la próxima pasarela anual de la marca de lencería estadounidense que ha dado a conocer a figuras como Gisele Bundchen, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, al tiempo que le ha dado plataforma a su compatriota Joan Smalls.

Otro de sus sueños es ponerse los tacones para Le Défilé, el “fashiow show” anual que realiza la marca de cosméticos L’Oreal en París para celebrar la moda, la belleza y el poder del amor propio desde lo más alto, y que este año se realizará en septiembre.

Pero aunque su foco está en las pasarelas, eso no significa que su reciente oportunidad en las tablas puertorriqueñas sea la última, ya sea en su tierra natal o en escenarios de alto calibre.

“Hice ‘Chicago’ en Puerto Rico y no minimizo la experiencia, porque el teatro en la Isla es increíble y sus actores están a otro nivel. No tenemos nada que envidiarles a otras plataformas internacionales”, destacó.

Pero si le ofrecieran realizar un papel en la puesta del musical de Bob Fosse y Fred Ebb en Broadway, la boricua asegura que no pensaría dos veces aceptar el reto con tal de seguir representando a su Isla donde sea.