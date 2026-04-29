Representar a su gente, dar a conocer su historia de vida o darlo todo en Miss Universe son muchas las razones por las que 36 mujeres dijeron que sí al reto de competir en Miss Universe Puerto 2026 el 25 de junio en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Considerada la edición con más participantes desde que Wapa Televisión se convirtió en el tenedor del concurso de belleza nacional en 2018, decenas de jóvenes decidieron unirse a la carrera no sólo para ser la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera, sino ser la anfitriona del concurso internacional que celebrará su aniversario diamante en el Coliseo de Puerto Rico en noviembre.

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Primera Hora te presenta algunas de esas reinas de belleza que buscan representar a la Isla del Encanto por todo lo alto.

Miss Guaynabo persigue su sueño desde pequeña

Arlene González Robles ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Arlene González reveló que anhela aprovechar la oportunidad de Miss Universe Puerto Rico para “representar los valores de la mujer boricua” en los escenarios.

“Siempre lo había querido hacer. Es un sueño que siempre he tenido desde pequeña y decidí este año darme la oportunidad desde que supe que el internacional va a ser en Puerto Rico. Lo vi como una señal”, compartió la modelo y estudiante de Leyes.

“Era ahora o nunca. Decidí participar en las audiciones, y ahora estoy aquí”, apuntaló González al resaltar que el certamen será el lugar idóneo para exponer su versión más auténtica, una persona “educada, elegante y respetuosa”.

Miss Manatí quiere dar visibilidad

Kiasha Lee Ruiz Maldonado ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Kiasha Lee Ruiz Maldonado destacó que no sólo se siente orgullosa de representar la “Atenas de Puerto Rico”, sino de tener la oportunidad dorada de llevar su labor a las tablas.

“Yo quiero ser esa voz, esa presencia para mujeres que se ven como yo. Yo sé que no soy la ‘miss’ típica, pero quiero darle visibilidad a esas mujeres”, compartió la escritora y educadora.

La beldad también aprovechará el certamen para llevar su plataforma “Seguimos aquí, PR”, un movimiento que busca apoyar a mujeres y familias sobre el asunto de vivienda accesible, un tema que le toca de cerca.

“Vengo de escasos recursos y transformé esa experiencia en lograr comprar una casa, así que quiero ayudar a los demás que vienen del mismo lugar que yo para que puedan conseguir la suya”, expresó la escritora del libro “Queen of the Overdraft”.

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Miss Arroyo quiere ganar la corona

Génesis Mary Dávila Pérez ( Pablo Martínez Rodríguez )

Génesis Dávila regresa por tercera ocasión a representar el pueblo de Arroyo en Miss Universe Puerto Rico 2026, y asegura que sigue dispuesta a seguir creciendo y derribar barreras hasta conquistar el título nacional.

“La vida se trata de eso, se trata de asumir tus sueños, sueños que quizás algunas personas puedan preguntarse ‘por qué, por qué’; pero para mí lo hago porque creo en la oportunidad, siento que es una oportunidad para seguir creciendo”, sostuvo quien asegura que su vasta experiencia en certámenes le da un avance no sobre sus compañeras competidoras, sino con ella misma.

Dávila también sostuvo que su regreso a la competencia en la que participó hace dos años busca dejar un mensaje claro a las mujeres que se encuentran en el marco de los 30 años.

“Es muy importante que las chicas de mi edad vean en mí la posibilidad de que la edad no importa, los sueños nunca caducan, y es importante seguir tras ellos y con la visión que tengo, que es ganar la corona de Miss Universe Puerto Rico”, manifestó, afirmando que a diferencia de años pasados cuenta con un equipo que la apoya plenamente.

Miss Corozal apuesta todo en las “Olimpiadas de la Belleza”

Addylinette Castro Hernández ( Pablo Martínez Rodríguez )

Addylinette Castro Hernández afirmó que su llegada a Miss Universe Puerto Rico nació con el fin de explorar un nuevo rumbo fuera del mundo deportivo en el que se formó desde su niñez.

“Toda mi viva fui atleta, jugué voleibol, estuve en diversos ‘realities’, y de momento me dije: quiero hacer algo que no sea competencia deportiva”, dijo la exparticipante de programas como “Guerreros Puerto Rico”, “Reto 4 Elementos” y “El conquistador”.

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Castro Hernández sostuvo que esa reflexión la llevó a considerar el certamen nacional como el punto idóneo para evolucionar no solo física y emocionalmente, sino también abrirle los pasos al mundo de la televisión.

“Soy estudiante de periodismo actualmente y quiero ser meteoróloga, y Miss Universe Puerto Rico es la plataforma perfecta para prepararme en cuanto a la oratoria y proyección frente a cámaras, y ahí tomé ese reto”, dijo.

Pero la beldad destacó que el punto definitivo para ingresar a esta reñida competencia fue ver la posibilidad de representar a la Isla del Encanto a nivel mundial desde su tierra natal.

“Dicen que el Miss Universe son las ‘Olimpiadas de la Belleza’, así que vamos pa’llá”, dijo Castro Hernández.

Miss Orocovis prueba su potencial

Ariana Nicole Pagán González ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Ariana Nicole Pagán González indicó que participar en Miss Universe Puerto Rico nació tan pronto comenzó a desfilar en las pasarelas de Nueva York el año pasado, donde un sinnúmero de promotores expresaron interés en dirigirla al campo de los tacos y las coronas.

“Ellos siempre estuvieron detrás de mí, diciendo que tengo el potencial, que tengo la figura, y como todo el tiempo me lo decía mi abuelita también, ahí vi una señal. Lo quiero, ¡me gusta!”, expresó la candidata de 20 años.

Pagán González compartió con Primera Hora que igual a muchas jugaba al ser reina de belleza poniéndose coronas junto a su mamá. Pero la joven asegura que el miedo, y la poca experiencia escénica, la alejó de este tipo de competencias.

Pero su aventura en la Gran Manzana y la oportunidad de honrar sus raíces a nivel internacional desde casa la llevaron a Wapa TV a probar su suerte.

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“Quiero que la gente conozca mi carácter, mi personalidad y lo que quiero llevar al mundo, quiero que vean que a pesar de tener 20 años, tengo unos pensamientos muy intensos del mundo, desde la contaminación, la violencia doméstica, temas que deberían ser más indagados y expuestos de una forma más directa”, compartió la alumna de comunicaciones audiovisuales.

Firme Miss San Sebastián en su vocación

Jennifer Barreto ( Pablo Martínez Rodríguez )

Jennifer Barreto, la beldad de San Sebastián, aprovecha la presión y adrenalina de Miss Universe Puerto Rico 2026 para abrir las puertas al nacimiento de una nueva mujer.

“En este proceso tienes que dejar muchas cosas para continuar creciendo, así que he tenido que alejarme de muchos para enfocarme en la competencia y hacer cambios en mi vida y carrera para poder estar aquí y darle todo mi amor y compromiso a Puerto Rico”, compartió la especialista del Departamento de Guerra, donde realiza estrategias para combatir comportamientos perjudiciales como violencia doméstica, abuso sexual, entre otros problemas.

Barreto, de 28 años, afirmó que su interés por audicionar y salir seleccionada en Miss Universe Puerto Rico 2026 salió de su vocación.

“Esto es una plataforma de liderazgo y empoderamiento femenino, y yo quería traer mi servicio, y creo que eso es lo que me hace diferente en esta plataforma; esto no es un sueño que tengo de niña, es algo que nace desde un compromiso real”, apuntaló la beldad que aprovechó para aclarar cómo aceptó el reto de Miss Universe, siendo madre y esposa actualmente.

“Cuando entré y decidí tomar el paso de ser Miss San Sebastián ahora y aspirante a ser Miss Puerto Rico, lo hice por ser mujer, no por ser madre o por ser esposa. Estoy aquí porque soy mucho más que eso: soy una profesional, tengo una vocación al servicio muy grande y una responsabilidad hacia Puerto Rico, y eso es lo que vengo a traer a esta plataforma. Mis roles personales se quedan en mi casa y vengo aquí a ser mujer, y pelear por lo que hemos luchado por tantos años, la equidad social”, resaltó la candidata.

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Lista Miss Toa Baja para mostrar su versión más segura

Vicky A. Carbonell Cuevas ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Vicky Carbonell compartió que uno de los motivos para ingresar a Miss Universe Puerto Rico 2026 fue explorar talentos más allá del canto, algo que la Isla pudo conocer por su participación en la pasada edición de “Objetivo Fama”, donde llegó a la ronda de semifinalistas.

“Estoy superagradecida, bendecida. Ya pasé por la presentación de candidatas y sentí que me fue bastante bien, pero no les voy a mentir, tenía un poquito de miedo porque esta es la primera oportunidad que le doy a participar en un concurso de belleza y simplemente modelar”, compartió la boricua.

Carbonell aseguró que salir de la zona de comodidad para representar con dignidad a la “Ciudad Llanera”, un pueblo que aunque no es su lugar de origen fue significativo para su crecimiento emocional.

“Mucha gente sabe que nací en Bayamón y sé que muchos están confundidos, pero mi pueblo de crianza realmente fue Toa Baja”, reveló la alumna del Programa de Música de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro. “Todos los fines de semana bajaba para quedarme con mi abuela y con ella iba a la iglesia, la acompañaba a hacer la compra de la casa, y mucho más. Por eso Toa Baja es un segundo hogar y es un honor representarlo”.

La ahora modelo admitió que, más allá de querer ser la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera, su meta principal es mostrarle al mundo que su voz y presencia sirve mucho más que para un espectáculo.

“Siempre quería algo más que el canto, siempre me encasillaba en el canto, y rápido que salí de ‘Objetivo Fama’ surgieron muchas oportunidades, desde clases de pasarela, dicción y oratoria, y aunque no fue por mucho tiempo, estamos aquí”, acotó la competidora. “Todos los días es un día nuevo para seguir aprendiendo cosas, y estoy en ese proceso de acoplarme y seguir evolucionando, y me va muy bien”, agregó.

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Bien puesta Miss Salinas a llevar su legado

Natalia M. Molina Colón ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Natalia Molina admitió que llegar a Miss Universe Puerto Rico 2026 fue una “oración contestada” para llevar el legado de las mujeres boricuas.

Molina compartió que probarse en el certamen de belleza se convirtió en un proceso mental y un ejercicio físico para el que realizó un “vision board” con algunas de las reinas que más admira.

“Yo puse a muchas reinas, pero luego me puse como una de ellas y me dije: ‘si el certamen se da en Puerto Rico, ¡amén!’. Y mejor no pudo haber sucedido: conseguí la oportunidad“, compartió la modelo y exjugadora de voleibol, quien reveló que las beldades que sirvieron como inspiración para concursar fueron Kiara Liz Ortega (2018), Michelle Marie Colón (2021), Karla Guilfú Acevedo (2023), y su compueblana Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006.

Con la nueva oportunidad, Molina asegura que se prepara para demostrar la generosidad y tenacidad del pueblo costero en los escenarios y conseguir la oportunidad para llevar esa esencia ante el mundo.

“Soy una nena bien dada, bien genuina, me gusta ayudar, me gusta ser bien carismática. Puedo ser bien calladita, o más introvertida, pero todo lo que hago, lo hago de corazón”, manifestó.