Rachel Gupta, la entonces Miss Grand International 2024, se desahogó esta tarde a horas de renunciar a su título por alegado maltrato y falta de apoyo por parte de la organización del concurso.

La beldad india se manifestó en un video de 56 minutos que subió a su canal de YouTube donde, entre lágrimas, compartió las razones por las que cede la corona que conquistó en octubre del año pasado, asegurando que la decisión fue una “difícil”.

“Muchos de ustedes sabían que algo no estaba bien. Lo podían sentir... mi reinado no iba muy bien. Hubo problemas con la organización, de su lado, y quiero ser completamente transparente para todos ustedes”, sostuvo la entonces soberana, asegurando que su público, incluyendo a futuras aspirantes merece “conocer la verdad”.

“No quiero que otras chicas que se encuentre en la misma posición que he estado porque estos han sido los peores meses de mi vida. He tocado fondo. La última vez que estuve feliz fue la noche en la que gané, y, desde ese entonces, todo ha ido cuesta abajo”, resaltó Gupta, entre lágrimas, resaltando que, aún siendo la primera concursante en conseguir el cetro para el país sudasiático, las circunstancias no le permitían seguir con sus obligaciones.

Además de relatar que enfrenta problemas de salud mental, hecho que “no le deseo ni a mi peor enemigo”, la también modelo alegó prácticas financieras preocupantes dentro del concurso.

“Cuando entré a la competencia, no tenía idea de que los países estaban pagando por votos”, destacó, luego de compartir que, tras su victoria, la empresa la mudó “a una habitación de hotel diminuta”

“Viví en esa habitación más de un mes”, destacó.

Eventualmente, Gupta asegura que fue trasladada a una “casa deteriorada”, lejos del centro de la ciudad y sin comida, por lo que su madre intervino directamente con el organismo.

Según Miss Grand International, Gupta fue despojada de la corona por presuntamente no cumplir con sus obligaciones como soberana.

En el escrito se detalló que la joven supuestamente participó en proyectos externos sin la aprobación del organismo y que también se negó a participar de un viaje oficial a Guatemala.

La organización indicó también que Gupta ya no está autorizada a usar el título de Miss Grand International, dato que la joven borró de su perfil de la red social Instagram.

Insistieron, además, en que ya no puede portar la corona asociada al certamen y le pidieron que devuelva la prenda a la sede de la organización, en Bangkok, Tailandia en un término 30 días.

Designan “persona correcta”

Tras la renuncia de Gupta, el presidente de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, anunció que la filipina Christine Juliane “CJ” Opiaza, quien fue la primera finalista de la pasada edición del concurso, será la tenedora de la corona dorada.

“La persona correcta y pronto la nueva reina”, aseguró el empresario tailandés, en un video que subió a su cuenta de Instagram, algunos seguidores asegurando que será Opiaza era “la correcta desde un principio”.

La reina Grand nueva tiene 26 años, y es actualmente modelo y entrenadora.

Con esta coronación, Filipinas se convirtió en la segunda nación en conseguir cetro en los certámenes de mayor relevancia, como Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International y Miss Earth.

El primer país en lograrlo fue Puerto Rico, tras Nellys Pimentel ganar Miss Earth en el año 2019.