El proceso de parto es uno de los momentos más emocionantes para cualquier persona gestante y aquellos familiares y seres queridos que esperan ver a ese bebé llegar al mundo. Sin embargo, ninguna está preparada para cuando esta etapa ocurre mucho antes de lo esperado.

Este fue el caso de la exreina de belleza Raishmar Carillo, quien reveló en sus redes sociales que el bebé que esperaba nació a las 28 semanas de gestación en un conmovedor mensaje.

Caraballo, quien se destacó por su participación en concursos como Miss Mundo Puerto Rico 2021, la última temporada de Nuestra Belleza Latina y Miss Universe Puerto Rico 2023, expresó en una publicación de Instagram sobre la situación que enfrenta, que surgió mientras realizaba los preparativos del “baby shower” y tomaba unos cursos como antesala al nacimiento de su retoño.

“Nada te prepara para un día estar bien y al otro en un quirófano mientras te abren para sacar a tu bebito. Cuando no te salen las palabras para decirle a tu pareja que bebé viene, y no te da el tiempo para recomponerte. Ya estás en la mesa, con medio cuerpo adormecido y la otra mitad temblando, sin tu permiso”, escribió la comunicadora social.

“Nada te prepara para el sentimiento de que tu cuerpo le falló, para el dolor, para las dudas y preguntas que no hay tiempo para contestar. Te disfruté por 28 semanas y no entendía cómo el reloj marcaba. Cuando apenas empezaba a notarse mi barriga, cuando planificaba tu baby shower, mi retrato contigo dentro, y empezaba a prepararme con clases para tu llegada”, destacó.

Asimismo, la también escritora del libro “Relatos de una huérfana” también compartió las complicaciones y preocupaciones que ha levantado pasar por este delicado evento.

“Nada te prepara para cuando te dan de alta a ti, pero no a tu bebé, cuando lo ves tan pequeño, luchando por su vida y quieres darle la tuya y no puedes, y para no cuestionarle a Dios, para intentar con tu vida confiar en él, para recibir tus regalitos, sin saber si los llegarás a usar, para recibir tanto amor y apoyo, y luego sentirte culpable de disfrutar de algo, teniendo un bebé que lucha por el privilegio de la vida”, expresó. “Nada te prepara para levantarte cada dos horas a extraer leche, para buscarlo todo en un abrir y cerrar de ojos porque jamás pensaste lactar, y mucho menos parir, de un día a otro. Nada te prepara para dejar tu corazón en una incubadora. Pero aquí estamos bebé. Mamá te ama. Nada me preparó, pero por ti no necesito preparación. Nada de esto estaba en mis planes, pero sí en los de Dios”, manifestó.

Raishmar Carrillo llegó hasta la semifinal de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina. ( Suministrada )

Carrillo, más allá de destacarse por su belleza física, se ha dado a conocer por su historia de vida cuando reveló que era una jóven huérfana que se crió en hogares sustitutos del Departamento de la Familia, con el fin de inspirar a otros a encontrar su camino de superación. Incluso, en Nuestra Belleza Latina, la riograndeña reveló que también fue sobreviviente de abuso sexual.

“Crecí durante toda mi infancia pensando que yo era una mala persona, pero ahora de adulta es que sé que eso era maltrato y que no era mi culpa. Decir que mi historia no me define, sería huirle a la realidad. Pero no me va a limitar. Mi historia es mi principio, pero no mi final”, sostuvo la joven durante el reality show de Univision, que tuvo su última temporada en el año 2021.