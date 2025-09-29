La modelo Suphanee Noinonthong, de 27 años, vivió un abrupto giro en su carrera al ser destituida como Miss Grand Parachuap Khiri Khan 2026 apenas dos días después de recibir la corona.

La decisión de los organizadores se produjo tras la viralización de un video íntimo de la joven, lo que no solo le costó el título, sino que también la dejó en la mira de las autoridades por presunta violación de las leyes tailandesas sobre contenidos sexuales en línea.

El certamen Miss Grand Tailandia es uno de los más importantes del país, reuniendo a representantes de las 77 provincias. Noinonthong se alzó con el título regional, lo que la habilitaba a competir en la fase nacional.

Sin embargo, la organización emitió un comunicado informando que quedaba despojada de la corona, argumentando que había participado en actividades “actividades que no se ajustan al espíritu y los principios que las competidoras están obligadas a defender”.

Declaraciones de la ex Miss

En Tailandia, la creación y difusión de material sexual explícito en internet es un delito sancionado con multas y posibles penas de cárcel. La policía confirmó que está analizando el caso y que Noinonthong podría enfrentar cargos.

La modelo se presentó esta semana en un programa de televisión local, acompañada por un abogado y un representante regional de Miss Grand Tailandia.

Entre lágrimas, explicó que durante la pandemia de covid-19 recurrió a plataformas de contenido para adultos con el objetivo de generar ingresos y sostener a su familia. Afirmó que en ese momento enfrentaba serias dificultades económicas, tras haber abandonado la universidad y encadenar empleos temporales.

Noinonthong relató que la muerte de su padre y el diagnóstico de cáncer de su madre la dejaron como única responsable del sustento familiar. Aseguró que desconocía que la actividad era ilegal y expresó temor ante la posibilidad de ir a prisión.

También admitió que no había leído detenidamente las reglas del certamen, que prohíben explícitamente conductas consideradas “inmorales o poco éticas”.

La ex reina de belleza dijo que había considerado dejar las plataformas de contenido para adultos y veía en Miss Grand una oportunidad de construir una carrera más estable. Sin embargo, la pérdida del título y la investigación en curso ponen en duda su futuro personal y profesional.

El caso ha generado amplio interés en Tailandia, donde se cruzan los temas de la estricta regulación legal, la presión social sobre las figuras públicas y los desafíos económicos que enfrentan las nuevas generaciones.