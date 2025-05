El joven modelo y actor de voz Emanuel Rivera Román fue seleccionado para representar a Puerto Rico en el certamen internacional Man of the World 2025, que se celebrará del 23 de mayo al 2 de junio en Manila, Filipinas. Con 28 años, Emanuel desea hacer historia al aspirar a convertirse en el primer puertorriqueño en obtener este importante título masculino internacional.

El certamen Man of the World, considerado parte del circuito de competencias masculinas del llamado “Grand Slam” de la belleza, promueve no solo la imagen y el porte físico, sino también valores de educación, liderazgo, conciencia cultural y responsabilidad social. Con el lema “Masculinidad con responsabilidad”, el concurso atrae a delegados de más de 40 países.

PUBLICIDAD

“Me siento preparado y listo para decir ‘Man of the World Puerto Rico’ con orgullo, y mostrar al mundo nuestra cultura, nuestros valores y nuestras enseñanzas”, expresó Emanuel, quien desde temprana edad ha cultivado una pasión por el mundo de las comunicaciones y la actuación de voz. Además de su formación artística, también se desempeña como editor de vídeos y es aficionado al gaming y el entrenamiento físico.

Rivera Román lleva meses de preparación bajo la tutela de la organización MRPRPT y sus directores Chayanne Villafañe y Pedro Chico, quienes han apostado al potencial del joven representante para dejar el nombre de Puerto Rico en alto. “Queremos que Emanuel sea el primer boricua en alzarse con el título de Man of the World. Tiene carisma, disciplina y un mensaje poderoso para la juventud”, destacaron los directores.

El delegado boricua parte con un firme compromiso: inspirar a otros jóvenes a seguir sus sueños sin miedo. “No somos perfectos, pero podemos alcanzar cada meta si trabajamos con pasión y entrega”, afirmó.

La competencia internacional incluirá entrevistas, pruebas físicas, actividades sociales y un desfile final televisado desde Manila, donde se elegirá al nuevo embajador global de la plataforma Man of the World.

Para más información sobre Emanuel Rivera Román y su participación, se puede seguir a través de las redes sociales oficiales de la organización MRPRPT.