Desde servir a sus comunidades y apoyar a la juventud a encontrar su camino a través de las artes hasta ayudar a otros a encontrar su valor, cuatro caballeros buscan representar la fortaleza, corazón e ingenio de su gente desde los certámenes de la belleza masculinos.

Josean Rodríguez, Elvis Rivera, Kelvin López y Alexis Feliciano están listos para mostrar la diversidad del hombre puertorriqueño como los nuevos embajadores de Mister Puerto Rico Petite and Tall.

Los reyes de belleza se sentaron con Primera Hora para hablar sobre su nueva misión tras ser elegidos hace una semana por resaltar su carisma, compromiso social con sus plataformas y desempeño en el escenario, así como su interés por utilizar estos espacios no solo para extender sus proyectos de vida, sino para inspirar a otros a empujar a un lado el miedo por el qué dirán.

PUBLICIDAD

Rodríguez, quien fue coronado como Mister Cosmo Puerto Rico 2025, destacó que representar a Puerto Rico en un concurso de belleza le provee la oportunidad para demostrar su historia y legado familiar, al igual que la perspicacia de los boricuas sin miedo alguno.

“Es lindo cuando estamos dejando de tener creencias limitantes, creo que las personas están empezando a creer más en sus habilidades, están creyendo también en lo que pueden hacer los otros, por lo que es una señal de que nos podemos unir para hacer más”, sostuvo el proveedor de servicios de salud de 25 años, quien aspira a trabajar en su propia línea de moda junto a su madre y hermana.

Josean Rodríguez Torres representará a la Isla como Mister Cosmo Puerto Rico 2025. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Rodríguez manifestó también que, ante momentos en que la Isla se está destacando en los concursos de belleza masculinos, como lo fue la victoria de Danny Mejía en Mister Mundo 2024, así como la clasificación de Anthony Delgado al Top 10 de Mister Supranational y su premio como Embajador Continental del Caribe, muchos se están atreviendo a mostrar un lado diferente de lo significa ser hombre.

“Estamos dejando los estereotipos de la masculinidad frágil. Estamos aceptando las diferencias de los demás, independiente de sus creencias, y eso es algo importante cuando queremos hablar de la visibilidad”, aseguró el soberano natural de San Germán, quien competirá por la corona en Colombia en el mes de septiembre.

Mientras que Rivera, quien es el actual Mister International Puerto Rico 2025, catalogó como un “regocijo” tener la oportunidad de celebrar la belleza masculina con un verdadero propósito, donde luchar por el bien común puede ir más allá que el aspecto físico.

PUBLICIDAD

“Cada candidato que se para en una tarima va a contar una historia. ¿Por qué no celebrarla? ¿Por qué no regalarle el mérito que merece en ese momento? Cada concursante viene con una preparación que no consiste nada más en hacer una buena pasarela y posar bien en una foto, es también qué tanto conoces sobre tu comunidad, qué tanto te apasiona tu proyecto social que llevas a esa plataforma“, sostuvo el servidor oriundo de Morovis.

Elvis Rivera busca llevar la voz de la juventud hacia Filipinas como Mister International Puerto Rico 2025. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Rivera aseguró que, en su caso, su meta es abogar por la juventud de su pueblo natal, por lo que llevará su plataforma social Nexum Leadership, un proyecto que aspira a transformar a niños y adolescentes en los futuros líderes de sus comunidades.

“Yo voy a ir allí por los jóvenes, también por mostrar lo que es la cultura de Morovis, y uniendo ambos elementos mi participación representa eso, mi labor actual y el esfuerzo que me llevó al título que ostento”, destacó el candidato de 27 años, quien viajará en noviembre a Manila, Filipinas, donde levantará la bandera de la Isla.

Por su parte, López -quien lleva el título de Man of the World Puerto Rico 2026- destacó que participar en esta plataforma a los 37 años significa darle un regalo a ese niño que disfrutaba ver estos concursos desde la sala de su hogar en Guayama.

“La parte que me limitó a competir en estos concursos fue el miedo y la timidez, pero poco a poco fui rompiendo ese estigma en mí para poder alcanzar este logro, que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pero me llené de fuerza y valentía, y voy a intentarlo”, destacó el empleado bancario, quien dedica su tiempo libre para trabajar con la fundación Jóvenes Sin Límites, dedicada a llevar a la población infantil y adolescente a desarrollar experiencias en las artes y la música.

PUBLICIDAD

Kelvin Lopez se prepara para mostrar la esencia boricua en el concurso Man of the World 2026. ( Pablo Martínez Rodríguez )

López, quien anteriormente llegó a ser Man of the Continent América 2023, celebró el hecho de vivir en momentos en que las organizaciones continúan aumentando la edad límite de participación, destacando la oportunidad de contar con una segunda oportunidad para desenvolverse a plenitud.

“Creo que me tardé mucho para finalmente hacer lo que quería, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena... tener esa oportunidad de exponerme dentro de los concursos de belleza masculinos, de verdad, me alegra muchísimo”, aseguró el boricua, quien competirá en el concurso internacional que se realizará en junio de 2026, también en Manila, Filipinas.

Finalmente, Feliciano resaltó que coronarse como Mister Petit Puerto Rico 2025 le permitiría llevar un mensaje empoderador, donde no solo busca rescatar la sensibilidad e imaginación de cada individuo, sino aspirar también al acceso digno de mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

“Soy bailarín, me gusta lo que es el baile, y me desarrollé mucho en ese campo, así que llevar un mensaje a estas comunidades que son marginadas, como lo son los residenciales públicos, para los jóvenes de estas poblaciones no pierdan el camino con los momentos que viven en sus vecindarios, ya que los dejan a un lado”, expresó el estilista profesional e instructor del grupo de baile Crazy Kids.

Alexis Feliciano llevará su mensaje de empoderamiento hacia Ecuador en la competencia internacional de Mister Petit. ( Pablo Martínez Rodríguez )

El soberano oriundo de Moca anhela que su representación inspire al público a comunicar y transformar a sus comunidades desde cualquier plataforma, ya sea desde un salón de clases, una tarima o desde una pantalla móvil.

“Yo era una persona bien desconfiada, nunca me paré al frente a dar un informe oral en la escuela. Hoy me puedo parar en un escenario a llevar un mensaje no solo para los jóvenes, sino para cada uno de esos padres, que son los que a veces nos detienen a nosotros los jóvenes, que sabemos que no solo dependen de ellos para alcanzar lo que quieran, sino que pueden mostrarles que todo en la vida es posible y que hay un sueño para cumplir”, resaltó el también educador en el campo de la belleza de 35 años, quien viajará en diciembre a mostrar la sazón boricua desde Ecuador.