El mosaico Ciudad de Reinas, ubicado en la plaza pública de Toa Alta, es un homenaje artístico y cultural que reconoce a tres mujeres que han llevado el nombre de Puerto Rico y de su pueblo natal a escenarios internacionales: Aleyda Ortiz, Dayanara Torres y Sarybel Velilla.

A través de comunicación escrita se informó que la obra celebra no solo los títulos de belleza, sino el impacto, la disciplina, la perseverancia y la representación positiva de la mujer puertorriqueña a través de distintas generaciones. Cada figura simboliza una etapa del legado femenino de Toa Alta y el orgullo de un pueblo que ha visto nacer reinas que trascendieron coronas para convertirse en embajadoras de cultura, identidad y fortaleza.

Para Aleyda Ortiz, el homenaje fue una emotiva sorpresa.

“Fueron mis propios seguidores en redes sociales quienes me avisaron que este mosaico estaba en la plaza de Toa Alta. Cuando fui a verlo, sentí una emoción profunda. No es solo un reconocimiento personal, es un recordatorio de que los sueños que nacen en un pueblo pequeño pueden llegar muy lejos.”

El mosaico Ciudad de Reinas busca inspirar a las nuevas generaciones, especialmente a niñas y jóvenes, a creer en su potencial, a trabajar con propósito y a entender que la belleza también está en el carácter, el compromiso y el impacto que dejamos en los demás.

Este espacio se transforma en un punto de encuentro entre arte, historia y orgullo comunitario, reafirmando a Toa Alta como una verdadera Ciudad de Reinas.