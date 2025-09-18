Sigue la controversia entre Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón y Miss Argentina 2024, Magaly Benejam.

Luego de que la Argentina, quien fue destituida e principios de este año tras hacer fuertes declaraciones en contra de la organización de Miss Universe, dijera en una entrevista que la puertorriqueña en los últimos días no la saludaba, la cosa no se quedó ahí y se extendió.

Resulta que Colón tuvo una entrevista con el missiólogo King Lucho, donde previamente la argentina hizo las polémicas declaraciones, y allí la boricua aclaró sobre la supuesta negación del saludo.

La puertorriqueña sostuvo que no se dio cuenta que la argentina la había saludado porque ella estaba “empepá” luego de salir del hospital donde estuvo unos días previos al certamen que se celebró en noviembre de 2024 en México.

Luego de las expresiones de Colón, la argentina volvió a la carga en las redes sociales.

“Estábamos todas empepad@s y muy cansadas y enfermas, pero aún así, la educación no se pierde iykyk”, escribió la argentina en respuesta al comentario de la puertorriqueña.

Fue ahí donde Colón decidió no quedarse callada y responderle.

“Bueno, no te iba a contestar, pero honestamente no entiendo tu molestia. ¿Sabes qué es tan importante como la educación? La empatía. Yo soy muy amigable con todo el mundo, y contigo fui igual. Que digas que en esos últimos días no sabes por qué no te saludé de vuelta es una narrativa que estás alimentando y que no entiendo, porque las veces que me hablaste (que fueron pocas) yo fui súper amable contigo", comenzó diciendo la Miss Universe Puerto Rico 2024.

“En segundo lugar, si en esos últimos dos días, justo cuando recién había salido del hospital, me dijiste “hola” (y no lo escuché), ya expliqué en la entrevista con @luchio1985 el porqué. Respondiendo a la pregunta de King Lucho sobre tus expresiones, lo más seguro es que fuera por el medicamento o por lo mal que me sentía en ese momento. No invalido que otras personas, o tú misma, se hayan sentido mal. Lo que no entiendo es que me califiques de tener poca educación cuando ya te aclaré la situación en la entrevista y que aún así sabiendo que eso no era una conducta de mi parte típica y solo pues preguntando sobre las otras delegadas que al sol de hoy tenemos amistad. #foodforthought”, terminó diciéndole.

Pero, la cosa no se quedó ahí, la argentina volvió a responderle en la misma red social.

“Hahahaha mi experiencia y opinión no invalida la tuya, food for thought hahaha felz vida bella!”, fue la contestación de Benejam.

A principios de este año, la organización de Miss Universe decidió destituir este viernes a la candidata de Argentina en la pasada edición del certamen internacional Magali Benejam, luego de que esta hiciera unas polémicas declaraciones a través de una entrevista con un missiólogo.

En sus expresiones, que fueron publicadas en YouTube y otras redes sociales, la candidata, quien quedó entre las 12 finalistas del concurso celebrado en México, dijo que el triunfo de la representante de Dinamarca ya estaba planchado. Asimismo manifestó que no le sorprendió que Miss Brasil quedara fuera de las semifinalistas ni que Miss República Dominicana no avanzara al top 12 debido a su mala actitud.

Asimismo declaró que no estuvo muy contenta de cómo se dieron las cosas durante la celebración del concurso en suelo mexicano.

La organización de Miss Universe dijo que a decisión de destituirla se debe entre las cosas que promueven está el respeto y que sus expresiones no van a tono con ello.

“La Organización Miss Universo desea comunicar una decisión importante con respecto a su actual representante de Argentina. Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magali Benejam, y en base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirar de inmediato el título de Miss Universo Argentina a Miss Benejam”, lee el comunicado de prensa publicado en la página cibernética de la organización.

“Nuestros valores se centran en celebrar la diversidad, promover la inclusión y respetar a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, creencias o experiencias. Las palabras y acciones de nuestras representantes deben reflejar estos principios inquebrantables con los que todas las participantes se comprometen al unirse a la comunidad Miss Universo.