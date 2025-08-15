“Como la nueva soberana, voy a llevar el sazón con todo, con esencia, con presencia, con sabor, cultura y arte”, así se manifestó la modelo Zashely Alicea Rivera, quien continúa saboreando su triunfo al coronarse anoche como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.

La representante de Dorado se sentó a hablar con Primera Hora horas luego de conquistar el certamen de belleza que se llevó a cabo en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, convirtiéndose en la sucesora de la orocoveña Jennifer Colón Alvarado.

“Te miento si te digo que ya me lo creo, pero no, todavía estoy internalizando y aceptando de que mi sueño ya se cumplio”, expresó Alicea, desde Wapa Televisión, canal oficial del concurso nacional.

La beldad, quien representará a la Isla en la competencia internacional el próximo 21 de noviembre en Pak Kret, Tailandia, agradeció el apoyo que ha recibido del público desde que se hizo oficial su carrera por la corona el pasado mes de junio, donde aficionados y expertos ya la posicionaban como la favorita de la edición.

Pero la joven de 26 años asegura que, aún con ese respaldo, conseguir esa cinta fue un hecho que nunca dio por sentado.

“Siempre trabajé al máximo porque, pues, hay muchas opiniones, y yo quería estar satisfecha con mi trabajo, saber que, aunque muchas personas me quisieran, yo di todo lo que podía dar para tener la corona”, destacó la beldad, quien participa por primera vez en este tipo de competencia.

“Como buena puertorriqueña que soy, como cultura y tradición nuestra, veía desde chiquita Miss Universe Puerto Rico, era el único concurso del que tenía conocimiento, y aunque ahora sé que hay otros concursos, mi sueño siempre fue ese, ser Miss Universe Puerto Rico”, enfatizó.

La boricua se alzó con la corona en el certamen nacional que se celebró anoche en el Centro de Bellas Artes de Santurce. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Alicea sostuvo que, con corona en cabeza y cinta en el pecho, ya se encuentra enfocada en continuar fortaleciendo sus mejores cualidades, la seguridad y presencia escénica, así como darle fuerte a la oratoria.

“Ya se sabe que puedo comunicar sin una palabra, pero quiero que llegue el mensaje cuando hable, cuando alce la voz, porque ser reina no es tan solo lo físico, verme linda o portar una corona, ser reina también es impactar con mi voz, y eso hay que trabajarlo”, resaltó.

Del ballet, a la pasarela

Alicea también asegura sentirse afortunada que su formación en el mundo del ballet también le benefició para aprovechar cada oportunidad que tuvo en su formación como reina de belleza desde el “Heel Camp”, cuando este medio le preguntó cómo se compara la disciplina que lleva practicando por 16 años con llevar un mensaje a través de la pasarela, la joven aseguró que ambos le han ayudado a entender que “los resultados no son inmediatos”.

“Hay que trabajar el día a día, habrá altas, habrá bajas, habrá mucho sacrificio, pero vas a ver los resultados. Al final, todo se trata en la consistencia, determinación, y disciplina”, sostuvo la reina de belleza, quien adelantó que, entre sus metas, busca continuar sus estudios graduados en psicóloga deportiva, así como desenvolverse en los medios de comunicación.