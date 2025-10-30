Zashely Alicea ya se encuentra en suelo tailandés para entrar de lleno en la concentración de Miss Universe 2025, que se celebrará a finales del mes de noviembre en Bangkok, Tailandia.

La reina boricua, quien llegó acompañada de la directora de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, se mostró emocionada de arribar al país asiático, donde se declaró lista para darlo todo por la Isla.

“Thailand, llegamos, por fin... Estoy feliz, emocionada y lista. ¡Vamos a darlo todo, Puerto Rico!”, expresó una sonriente Alicea mientras caminaba por un aeropuerto tailandés, vestida con un elegante traje corto negro que la hacía lucir cómoda e imponente.

Durante su llegada al país asiático, la boricua también aprovechó para honrar la memoria de la Reina Madre Sirikit de Tailandia, quien falleció la semana pasada.

“Mis más sinceras condolencias al pueblo de Tailandia por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Sirikit. Estoy con ustedes en este momento de dolor y envío amor a su nación”, escribió Alicea en Instagram, acompañando el mensaje con una foto frente a un altar con flores y una imagen de la fallecida monarca.

15 Fotos El vestido de Zashely Alicea está inspirado en “El Zumbador de Puerto Rico”.

La final de Miss Universe 2025 se celebrará el próximo 21 de noviembre. Ese día, más de 130 candidatas competirán por la corona que actualmente ostenta la danesa Victoria Kjær Theilvig.