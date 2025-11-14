¡Nuestra soberana sigue dando la batalla!

Zashely Nicole Alicea Rivera volvió a lucirse en el “Swimsuit Fashion Show” de la edición 74 de Miss Universe, que se lleva a cabo en Tailandia.

La beldad puertorriqueña se destacó hoy entre las mejores presentaciones de la pasarela que tuvo lugar en el parque Aquaverse de Columbia Pictures.

La doradeña logró demostrar su dominio escénico, proyección, pasarela, y hasta manejo de cámara, en esta presentación, algunos colocándola como la concursante triunfadora del día.

Otras de las reinas que brillaron en este evento fueron Vanessa Pulgarín (Colombia), Gabriela Lacerda (Brasil), Manika Vishwakarma (India), Bereniece Dickenson (Islas Turcas y Caicos) y Fi Yata (Cambodia).

PUBLICIDAD

¡A votar por la nuestra!

La Organización de Miss Universo (OMU) informó que los votos para las candidatas en el People’s Choice serán parte de las puntuaciones que considerarán para seleccionar al grupo de 30 semifinalistas en la noche final, que se celebra en Bangkok, Tailandia, el jueves, 20 de noviembre, a las 9:00 de la noche, hora de Puerto Rico.

Si quieres apoyar a Zashely Nicole Alicea, puedes descargar la aplicación de Miss Universe en el teléfono inteligente, donde puedes dejar hasta tres votos por día.

Las concursantes tendrán hasta el 19 de noviembre para contar con el apoyo del público para conquistar esa categoría.

Según la OMU, las votaciones que consigan las candidatas compondrá el 10% de la calificación final.