¡La nuestra sigue dejando su huella!

Zashely Nicole Alicea Rivera lució radiante a su llegada a Phuket, Tailandia para seguir con la concentración de Miss Universe 2025.

La soberana volvió a conquistar la atención de los “missiólogos” filipinos al llegar al vestíbulo del Kora Beach Resort vestida en un “jumpsuit” rojo carmesí, y regalarles una muestrita de su pasarela, provocando una algarabía entre los presentes.

“Estoy muy emocionado porque vengo de una isla, y estoy acostumbrado a ver el mar y estar en la costa, y ahora no estoy tan lejos de Puerto Rico, así que voy a estar más cómoda de lo que me he sentido estos días”, expresó la doradeña, quien expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en su primera semana en el país asiático.

“Ha sido un recorrido hermoso, así que, estén atentos, tengo más, hay más por venir", manifestó la Miss Universe Puerto Rico 2025.

Alicea Rivera continúa su camino en busca de la sexta corona para la Isla del Encanto en el concurso de belleza, que culminará el próximo viernes, 21 de noviembre, con su gala final, desde las 8:00 de la noche.