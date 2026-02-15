Érica Reyes Ocasio, presidenta y fundadora de la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico, Café Cola’o y Hacienda Moraica, se convirtió en la primera puertorriqueña y una de las pocas mujeres a nivel internacional en obtener el Diploma de Café del Specialty Coffee Association (SCA), la máxima distinción educativa en la industria del café de especialidad. Este logro histórico representa, no solo una gran distinción para la empresaria, sino también la vía para elevar los estándares de servicio, formación y profesionalización del sector cafetalero en la Isla a través de su academia.

“Mi trayectoria en la industria del café ha sido un camino de servicio y de conexión. El café, más que una experiencia gustativa, es una oportunidad para que las personas disfruten sus momentos de soledad o se una y compartan. Por eso debe trabajarse con gran responsabilidad y con un compromiso genuino con la excelencia. Esa es la filosofía que me guía como barista y que inculco en cada uno de mis estudiantes. Recibir esta distinción es un gran honor, pero también una responsabilidad para seguir elevando la industria y la formación de quienes ven en el café una vocación y una forma de impactar a otros”, expresó Reyes Ocasio.

Otorgado por el Specialty Coffee Association, el Diploma de Café del SCA se concede únicamente a quienes alcanzan el 100% de los puntos requeridos mediante un riguroso programa de desarrollo educativo que abarca múltiples eslabones de la cadena del café. Para obtenerlo es indispensable demostrar dominio integral desde la semilla hasta la taza, incluyendo barismo, tueste, catación, conocimiento técnico, procesos y sostenibilidad, entre otras áreas. Se trata de un proceso extenso y altamente exigente que valida la excelencia profesional y la visión holística del café de especialidad.

Reyes Ocasio, quien también es parte de la tercera generación de caficultores de Hacienda Moraica y propietaria de Café Cola’o Coffee Shop en el Viejo San Juan, ha dedicado las pasada dos décadas a promover el sector. Natural del barrio Cacao de Orocovis, creció rodeada de una finca cafetalera que marcaría su vocación. Su formación académica incluye estudios en Turismo y Mercadeo, así como Química, y una experiencia profesional previa en las industrias de telecomunicaciones y farmacéutica.

A lo largo de su carrera, Reyes Ocasio ha acumulado reconocimientos y certificaciones clave, incluyendo su rol como National Body del World Coffee Event en Puerto Rico, su certificación como torrefactora por el Roaster Guild of America, la creación del primer curso de barista en línea completamente en español a nivel mundial, la publicación del libro “Te invito a una taza”, y su labor como caficultora y gestora de experiencias agroturísticas en Hacienda Moraica, proyecto avalado por la Compañía de Turismo. Su trabajo se extiende además a la formación de profesionales en Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos.

Esta distinción que ahora se suma a la robusta formación de Érica Reyes Ocasio la consolida como experta global en la prestigiosa industria del café.