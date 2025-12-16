El restaurante Monarca Cocina Mexicana abrió sus puertas en Condado para celebrar la riqueza, el colorido y la tradición de la gastronomía mexicana desde una perspectiva moderna, elegante y profundamente emocional.

“Monarca se posiciona como un punto de encuentro donde la hospitalidad y la excelencia culinaria se unen para crear experiencias memorables”, destaca el comunicado de prensa que lo resalta como nuevo destino culinario.

Monarca es liderado en cocina por la talentosa chef puertorriqueña Claudia Viña, formada en escenarios de alto nivel como Pio Pio en San Juan, The Breakers Hotel en Palm Beach Florida y el hotel Hyatt Regency Reserve en Río Grande. “La visión y propuesta de la Chef Viña fusiona técnicas contemporáneas con recetas tradicionales, donde el detalle, la precisión y el respeto al producto se unen para contar historias resultando en platos llenos de sabor, color y narrativa”, agrega la comunicación escrita.

El ambiente de Monarca se muestra acogedor y familiar durante el día, “y vibrante, sofisticado y lleno de energía en la noche”. Cuenta con una hermosa y cómoda cava de tequilas y mezcales para hasta 12 comensales, disponible para celebraciones privadas. La atmósfera se complementa con música suave y una estética contemporánea.

Entre sus propuestas culinarias más destacadas se encuentran el Bocado Michoacano, relleno de carnitas y queso mexicano, servido con crema de aguacate y cebolla encurtida; el refrescante Aguachile, dorado curado en cítricos acompañado de aguachile verde, pepino, cebolla morada y aguacate; las clásicas Enmoladas, Enchiladas Divorciadas y el reconfortante Consomé del Alma, un caldo casero con pollo desmenuzado, arroz, tomate, aguacate y cilantro fresco.

Otras opciones incluyen el Burrito Monarca, relleno con la proteína de preferencia, arroz al cilantro, esquites, pico de gallo, frijoles refritos, guacamole, lechuga y queso mexicano, servido con salsa de jitomate, arúgula y cebollas encurtidas, gratinado al momento; el Pollo a la Brasa, marinado en achiote y cítricos y servido con papas al ajo y mojo de aguacate; el Filete de Arrachera, acompañado de mantequilla de poblano, tomates rostizados y salsa de habichuelas negras; y el Pescado en Pipián Verde, un filete de bacalao con pipián verde, ensalada de chayote, jícama y mandarina.

En cuanto a opción vegetariana, el menú ofrece alternativas como los Tacos del Campo: batata y calabacines asados con aguacate, frijoles negros, pico de gallo, cebolla encurtida y brotes verdes.

Para los amantes del dulce, está el Flan de Elote y Queso, servido con crema batida de elote, y el Tres Leches de Margarita, infusionado con tequila y lima.

Detrás del concepto están los empresarios Jorge Rodríguez e Ivette Colón, de Puerto Rico, junto a Carlos Bravo y María Llamas, empresarios mexicanos con trayectoria en la industria de restaurantes en Estados Unidos por su amistad y pasión por la gastronomía, decidieron crear un espacio que rindiera homenaje a las raíces mexicanas, en un ambiente acogedor y familiar con el toque moderno y sofisticado que caracteriza a la zona del Condado.

“Monarca nace de nuestra admiración por México: su cultura, su historia y su cocina. Queríamos traer a Puerto Rico una experiencia auténtica, refinada y llena de emoción, donde cada visita se convierta en una celebración”, expresaron sus propietarios mediante la comunicación escrita. El nombre, que rinde homenaje a la icónica mariposa Monarca, que simboliza la transformación, migración y belleza, fue propuesto por Ana Beatriz, hija de Jorge e Ivette, al proponer el nombre mencionó: “así como la mariposa Monarca migra todos los años a Michoacán, México, ahora posa sus delicadas alas en el Condado”.

La operación gerencial de Monarca está dirigida por Andrea Torres. Su liderazgo combina disciplina, empatía y excelencia operativa, pilares que definen la cultura de servicio del restaurante.

Los empresarios apuestan a que Monarca Cocina Mexicana se convierta en el punto de encuentro favorito en Condado para quienes buscan sabores mexicanos genuinos en un entorno contemporáneo y cálido.

Monarca Cocina Mexicana está localizado en #1451, Avenida Ashford en la zona del Hospital Ashford Presbyterian Hospital. Opera miércoles a sábado para almuerzo y cena en horario de 12:00 a 9:00 p.m. Los domingos abre sus puertas de 12:00 a 6:00 p.m. Para reservaciones o más información, puedes llamar al 787-421-9590.