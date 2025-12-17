No fallas con este pollo guisado
Se trata de una confección simple que prácticamente se hace sola luego de echar todo en la olla.
PUBLICIDAD
El pollo guisado es uno de esos platos que no faltan en la cocina puertorriqueña.
No es exclusivo de nuestra gastronomía, pues en prácticamente toda Latinoamérica tienen su versión. Por ejemplo, en República Dominicana es común que se consuma acompañado de arroz con habichuelas, tal como lo hacemos acá.
En fin, que cada país tiene su versión, con variaciones en los ingredientes, particularmente los que le dan particularidad al sabor del guiso.
Siendo países de herencia culinaria española, la base suele ser la misma: un sofrito.
Por ejemplo, en Honduras y El Salvador, el sofrito se hace a base de culantro ancho (recao), comino y “salsina” (una salsa de tomate condimentada).
Acá en Puerto Rico usamos el sofrito criollo, a base de recao, ají dulce, cebolla, pimiento de cocinar y ajo, al que añadimos la salsa de tomate cuando guisamos.
Receta de pollo guisado sencilla
Ingredientes:
- Muslos y/o pechugas de pollo
- Sofrito, sazón, ajo
- Papas y zanahorias picadas (opcional)
- Media cebolla picadita
- Un pimiento de cocinar picadito
- Salsa de tomate
- Agua o caldo
Procedimiento:
- Sazona el pollo y reserva.
- Sofríe la cebolla y pimiento con el sofrito y el ajo con aceite de oliva en una olla alta.
- Añade el pollo y dora a fuego medio por todos lados a fuego medio alto.
- Agrega la salsa de tomate y el agua o caldo, y lleva a un hervor.
- Baja el fuego a medio bajo y añade las papas y zanahorias.
- Cocina tapado por entre 25 y 30 minutos.
TIPS
Puedes incluir guisantes verdes a la cocción junto con las papas y zanahorias, y añadir una hojita de laurel, orégano y recao fresco en ese momento para realzar el sabor criollo.