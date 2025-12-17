El pollo guisado es uno de esos platos que no faltan en la cocina puertorriqueña.

No es exclusivo de nuestra gastronomía, pues en prácticamente toda Latinoamérica tienen su versión. Por ejemplo, en República Dominicana es común que se consuma acompañado de arroz con habichuelas, tal como lo hacemos acá.

En fin, que cada país tiene su versión, con variaciones en los ingredientes, particularmente los que le dan particularidad al sabor del guiso.

Siendo países de herencia culinaria española, la base suele ser la misma: un sofrito.

Por ejemplo, en Honduras y El Salvador, el sofrito se hace a base de culantro ancho (recao), comino y “salsina” (una salsa de tomate condimentada).

Acá en Puerto Rico usamos el sofrito criollo, a base de recao, ají dulce, cebolla, pimiento de cocinar y ajo, al que añadimos la salsa de tomate cuando guisamos.

Receta de pollo guisado sencilla

Ingredientes:

Muslos y/o pechugas de pollo

Sofrito, sazón, ajo

Papas y zanahorias picadas (opcional)

Media cebolla picadita

Un pimiento de cocinar picadito

Salsa de tomate

Agua o caldo

Procedimiento:

Sazona el pollo y reserva. Sofríe la cebolla y pimiento con el sofrito y el ajo con aceite de oliva en una olla alta. Añade el pollo y dora a fuego medio por todos lados a fuego medio alto. Agrega la salsa de tomate y el agua o caldo, y lleva a un hervor. Baja el fuego a medio bajo y añade las papas y zanahorias. Cocina tapado por entre 25 y 30 minutos.

TIPS

Puedes incluir guisantes verdes a la cocción junto con las papas y zanahorias, y añadir una hojita de laurel, orégano y recao fresco en ese momento para realzar el sabor criollo.