La Navidad es la época de unión por excelencia de las familias puertorriqueñas. Es momento de fiesta, de música y de comer... Nada como ese banquete navideño que incluye lechon, arroz con gandules, pasteles, ensalada de coditos, ensalada de papa, morcillas, gandinga y guineítos en escabeche.

La particularidad de los guineítos en escabeche es que pueden añadirse como guarnición del plato o comerse antes como parte de la picadera.

Son bastante fáciles de preparar para comerse frescos o guardarse para después... después de todo son un escabeche, lo que significa que su base ácida es excelente para conservarlos.

Y es que el escabeche es un método de cocción que permite procesar un alimento para extender su vida de consume, inclusive sin necesidad de refrigeración.

La técnica es de origen persa, que a nosotros nos llega vía España como una de las aportaciones culturales que dejaron los árabes cuando ocuparon durante 800 años la península ibérica.

El escabeche surgió con la idea de conserver carnes y en la mayoría de los países se usa con tales fines, pero en el Caribe se adaptó para conservar los guineos verdes.

Además de Puerto Rico es un plato muy popular en República Dominicana, donde igualmente está presente en las fiestas.

Guineítos en escabeche

Ingredientes:

12 guineos verdes hervidos

¾ tz aceite de oliva

¼ tz vinagre

½ cebolla mediana

cortada en lascas

3 dientes de ajo machacados

2 hojas de laurel

8 granos de pimienta

1 cdta aceitunas picaditas

Opcional: pimiento morrón en tiritas

Preparación: