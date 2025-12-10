No hay Navidad sin guineítos en escabeche
Ya sea pa picar o como acompañante del plato de arroz con gandules, lechón y pasteles son imprecindibles en cualquier fiesta.
PUBLICIDAD
La Navidad es la época de unión por excelencia de las familias puertorriqueñas. Es momento de fiesta, de música y de comer... Nada como ese banquete navideño que incluye lechon, arroz con gandules, pasteles, ensalada de coditos, ensalada de papa, morcillas, gandinga y guineítos en escabeche.
La particularidad de los guineítos en escabeche es que pueden añadirse como guarnición del plato o comerse antes como parte de la picadera.
Son bastante fáciles de preparar para comerse frescos o guardarse para después... después de todo son un escabeche, lo que significa que su base ácida es excelente para conservarlos.
Y es que el escabeche es un método de cocción que permite procesar un alimento para extender su vida de consume, inclusive sin necesidad de refrigeración.
La técnica es de origen persa, que a nosotros nos llega vía España como una de las aportaciones culturales que dejaron los árabes cuando ocuparon durante 800 años la península ibérica.
El escabeche surgió con la idea de conserver carnes y en la mayoría de los países se usa con tales fines, pero en el Caribe se adaptó para conservar los guineos verdes.
Además de Puerto Rico es un plato muy popular en República Dominicana, donde igualmente está presente en las fiestas.
Guineítos en escabeche
Ingredientes:
- 12 guineos verdes hervidos
- ¾ tz aceite de oliva
- ¼ tz vinagre
- ½ cebolla mediana
- cortada en lascas
- 3 dientes de ajo machacados
- 2 hojas de laurel
- 8 granos de pimienta
- 1 cdta aceitunas picaditas
- Opcional: pimiento morrón en tiritas
Preparación:
- Hierve los guineos en agua con sal y un chorrito de vinagre para que no se pongan negros.
- Haz escabeche calentando y mezclando el aceite con vinagre y cebolla.
- Añade y revuelve el resto de los ingredientes, y agrega los guineos cortados en rueditas.
- Deja reposar; mientras más tiempo más se incorporarán los sabores a los guineos.