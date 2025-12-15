Por qué no un mofongo en Navidad
Es tan boricua como el arroz con gandules y parea muy bien con la carne de cerdo.
El mofongo es otro de los platos icónicos de la tradición culinaria puertorriqueña. ¿Quién no añora saborear uno luego de algún tiempo alejado de nuestras costas?
Sus raíces africanas lo emparentan con el fufú cubano o el mangú dominicano (básicamente un majado de plátano verde), pero con diferencias fundamentales en su preparación, siendo la principal que la base en aquellos casos es plátano hervido, mientras que acá se fríe.
El mofongo, dependiendo de su tamaño, va bien como plato principal o como acompañante. Sea como sea, va excelentemente bien con carnes, aves o mariscos, y si son guisados mejor pues el caldo moja y suaviza la confección.
Para hecr mofongo
Ingredientes:
- 2 o 3 plátanos verdes
- 2 dientes de ajo
- 2 cdas aceite de oliva o manteca
- Sal al gusto
- Opcional: chicharron a gusto
Procedimiento:
- Pela y corta los plátanos en rodajas y fríelos hasta dorar.
- Maja el ajo con sal y aceite.
- Añade los plátanos fritos y maja todo junto.
- Forma una bola. Sirve sola con caldo o acompáñalo con tu proteína de preferencia.