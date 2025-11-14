Diversas guías de limpieza y sitios de consejos del hogar señalan que la cucaracha alemana suele ser la más común en espacios domésticos y que su rápida reproducción hace necesario actuar con orden y constancia. Estos son siete pasos recomendados para manejar la situación y evitar que la infestación avance.

1. Identificar los puntos de escondite

Las cucarachas suelen refugiarse en zonas oscuras y estrechas. Se recomienda colocar trampas adhesivas debajo del lavaplatos, detrás de la nevera, junto al microondas y en las esquinas de los “closets” durante algunas noches para detectar los lugares con mayor actividad.

2. Realizar una limpieza profunda y constante

Retirar restos de comida y grasa acumulada reduce las fuentes de alimento. Es importante mover electrodomésticos para limpiar detrás, guardar los alimentos en recipientes herméticos y evitar dejar platos sucios o residuos en la encimera durante la noche.

3. Limitar el acceso al agua

La humedad favorece la supervivencia de esta especie. Secar el lavaplatos y las superficies húmedas cada noche, retirar el agua de las mascotas antes de dormir y reparar cualquier fuga ayuda a cortar esta fuente imprescindible para la plaga.

4. Sellar espacios ocultos

Las cucarachas se esconden en grietas de paredes y zonas de tuberías. Revisar estos puntos con un “flashlight” y sellarlos con masilla o silicona reduce significativamente los posibles refugios.

5. Aplicar cebos en gel

Los cebos en gel son uno de los métodos más efectivos para controlar la colonia. Se recomienda colocar pequeñas gotas en zonas ocultas, bisagras de armarios y esquinas de cajones, donde se ha observado actividad.

6. Evitar aerosoles en las áreas tratadas

Los insecticidas en aerosol pueden generar un efecto repelente que evita que las cucarachas se acerquen al cebo, reduciendo su eficacia. Por ello no deben aplicarse en las mismas zonas donde se colocó el gel.

7. Mantener y monitorear el proceso

El control requiere seguimiento continuo. Es necesario revisar los cebos, reemplazarlos cuando se consumen y mantener trampas adhesivas para observar la disminución progresiva de la actividad.

¿Cuándo contactar a un profesional?

Se recomienda acudir a un servicio especializado cuando la infestación es extensa, cuando los insectos se ven durante el día o si, tras cuatro a seis semanas de aplicar estas medidas, la actividad no disminuye.