Los nutricionistas recomiendan añadir un chorrito de vinagre durante la cocción de las lentejas para mejorar la absorción del hierro vegetal. La recomendación es debido a que ese ingrediente puede influir en la biodisponibilidad de nutrientes y en el índice glucémico del plato.

Pablo Ojeda, nutricionista y dietista, señaló que el hierro presente en las legumbres se absorbe en menor proporción que el procedente de alimentos de origen animal, por lo que es conveniente acompañarlo con fuentes de vitamina C.

Según expuso, esta puede incorporarse mediante tomate, pimiento, zumo de naranja o, de manera sencilla, un chorrito de vinagre.

Ojeda explicó que este añadido favorece la descomposición de antinutrientes como el ácido oxálico y el ácido fítico, compuestos que pueden interferir en la absorción de minerales como el hierro y el calcio.

Al reducirse estos elementos se mejora la digestibilidad de las lentejas y se facilita el aprovechamiento de sus nutrientes esenciales.

Expertos señalan que la adición de vinagre contribuye a disminuir el índice glucémico del plato, lo que puede resultar útil para personas con diabetes o que buscan controlar los niveles de azúcar en sangre.

El vinagre, además, aporta vitamina C y antioxidantes que complementan el perfil nutricional de este alimento.

Beneficios de agregarle vinagre a las lentejas en la cocción:

Favorece la absorción del hierro en las lentejas.

Contribuye a la reducción de antinutrientes como el ácido oxálico y el ácido fítico.

Mejora su digestibilidad.

Ayuda a disminuir el índice glucémico de las lentejas.

Aporta vitamina C y antioxidantes.

Potencia ligeramente el sabor del guiso.