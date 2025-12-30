Con la llegada de la despedida del año, las celebraciones llenas de fuegos artificiales y petardos son una tradición para muchos. Sin embargo, estos ruidos intensos pueden ser una fuente significativa de ansiedad y estrés para nuestras mascotas.

La veterinaria Karina Rosa, experta en comportamiento animal, subraya la importancia de tomar medidas preventivas para garantizar el bienestar de nuestros amigos peludos durante estos momentos festivos. Según la especialista, muchas mascotas sufren al estar expuestas a estos ruidos, lo que puede derivar en comportamientos no deseados, e incluso en situaciones peligrosas. Por ello, es esencial que los dueños estén informados y preparados para proteger a sus animales.

Comprendiendo el Comportamiento de las mascotas frente a los ruidos fuertes

Los ruidos fuertes, como los fuegos artificiales y petardos, pueden generar una respuesta de miedo en los animales. Según diversos estudios, alrededor del 40% de los perros y el 30% de los gatos muestran signos de ansiedad en situaciones de ruido intenso.

Este miedo puede manifestarse en temblores, ladridos excesivos, maullidos, o incluso intentos de escape. La veterinaria Rosa recomienda estar atentos a las señales de incomodidad que nuestras mascotas puedan mostrar y actuar rápidamente para evitar consecuencias negativas.

Recomendaciones para Minimizar el Estrés en tus Mascotas Durante Año Nuevo

Para garantizar que nuestros amigos de cuatro patas vivan la noche de Año Nuevo lo más tranquilos posible, Karina Rosa comparte una serie de consejos prácticos que ayudarán a reducir su ansiedad:

Crea un espacio seguro:

Designa un lugar tranquilo en casa donde tu mascota pueda refugiarse lejos del ruido.

Utiliza mantas suaves y juguetes que le brinden confort en este espacio.

Desensibilización previa:

Si es posible, acostumbra a tu mascota a ruidos similares, pero de manera controlada.

Puedes reproducir grabaciones de fuegos artificiales a bajo volumen y aumentar gradualmente la intensidad, para que tu mascota se familiarice con el sonido de forma menos traumática

Mantén la rutina:

Intenta mantener la rutina diaria de paseos, comidas y descanso para proporcionar a tu mascota un sentido de normalidad durante las festividades.

Uso de productos calmantes:

Consulta con tu veterinario sobre el uso de productos calmantes como feromonas sintéticas o suplementos naturales que puedan ayudar a reducir el estrés de tu mascota.

Evita dejar a tu mascota sola:

Si es posible, no dejes a tu mascota sola durante las celebraciones de Año Nuevo, especialmente si los ruidos serán intensos.

Si debes salir, deja la televisión o música suave encendida para enmascarar los ruidos externos.

Identificación y seguridad:

Asegúrate de que tu mascota tenga un collar con identificación actualizado y esté microchipada. Esto es fundamental en caso de que se asuste y se escape debido al ruido.

Atención veterinaria:

Si notas que tu mascota muestra signos severos de ansiedad, como hiperactividad o pánico extremo, consulta a tu veterinario. Existen tratamientos y medicamentos que pueden ayudar en situaciones de ansiedad grave.

Preparación es la clave

La veterinaria Karina Rosa destaca que la clave para ayudar a nuestras mascotas a pasar una celebración más tranquila y menos estresante es la preparación anticipada. Al seguir estas recomendaciones, los dueños podrán reducir el impacto de los ruidos fuertes y garantizar que sus animales se sientan lo más cómodos posible durante las festividades de Año Nuevo.