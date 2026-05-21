El aumento de peso sin razón aparente, la falta de energía o la caída excesiva del pelaje en perros podrían ser señales de alerta de una condición de salud que, aunque común, suele pasar desapercibida: el hipotiroidismo.

Se trata de un trastorno endocrino que ocurre cuando la glándula tiroides, necesaria para mantener el buen funcionamiento del organismo, no produce suficientes hormonas para regular adecuadamente el metabolismo del animal.

Esta enfermedad es más frecuente en perros de mediana y avanzada edad, y razas medianas a grandes. Los especialistas advierten que puede confundirse fácilmente con signos normales de envejecimiento o problemas constantes de piel.

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La glándula tiroides, ubicada en el cuello, es responsable de producir hormonas como la tiroxina (T4), que regulan funciones esenciales como el nivel de energía, la temperatura corporal y el estado del pelaje. Cuando estos niveles disminuyen, el organismo comienza a funcionar más lentamente, lo que afecta diversos sistemas.

Entre los síntomas más comunes del hipotiroidismo, se encuentran:

Aumento de peso y obesidad sin cambios en la dieta.

y obesidad sin cambios en la dieta. Letargo como cansancio extremo, falta de energía, duerme mucho, desganado y en ocasiones, cambio de comportamientos.

como cansancio extremo, falta de energía, duerme mucho, desganado y en ocasiones, cambio de comportamientos. Intolerancia al frío , por lo que suelen buscar lugares cálidos.

, por lo que suelen buscar lugares cálidos. Cambios visibles en la piel y el pelaje . Este último puede volverse seco, opaco o quebradizo, acompañado en muchos casos por pérdida de pelo, especialmente en los costados o la cola. Un área sin pelo alrededor del cuello también es común.

. Este último puede volverse seco, opaco o quebradizo, acompañado en muchos casos por pérdida de pelo, especialmente en los costados o la cola. Un área sin pelo alrededor del cuello también es común. Cambios neuromusculares. Los animales pueden comenzar a caminar en círculos de manera compulsiva, mostrar descoordinación o debilidad muscular.

Además, algunas mascotas pueden desarrollar infecciones cutáneas recurrentes o presentar cambios en la pigmentación de la piel. En etapas más avanzadas, también pueden surgir problemas neurológicos o debilidad muscular.

Diagnóstico clínico y tratamiento de por vida

El diagnóstico requiere una evaluación veterinaria completa y pruebas de laboratorio que permitan medir los niveles hormonales, particularmente la T4. Debido a que otras condiciones pueden presentar síntomas similares, el análisis clínico es clave para confirmar el diagnóstico.

Una vez detectado, el hipotiroidismo no tiene cura, pero sí tratamiento efectivo. El manejo más común consiste en la administración de levotiroxina, una hormona sintética que sustituye la deficiencia tiroidea.

Este tratamiento, que generalmente es de por vida, permite controlar la condición y mejorar significativamente la calidad de vida del animal. De hecho, muchos dueños reportan cambios positivos en pocas semanas, incluyendo mayor energía y mejoría en el estado del pelaje.

Sin embargo, los médicos veterinarios enfatizan la importancia de mantener controles periódicos para ajustar la dosis y asegurar la efectividad del tratamiento.

Aunque el hipotiroidismo puede impactar la salud general de la mascota, su pronóstico es favorable cuando se detecta de manera oportuna. No es una condición mortal, pero sí puede derivar en complicaciones importantes si no se maneja adecuadamente.

Por ello, los especialistas recomiendan a los dueños estar atentos a cambios en el comportamiento, peso o apariencia de sus mascotas y consultar con su médico veterinario.

(Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder a www.facebook.com/CMVPR o nuestra página de Instagram, cmveterinarios_puertorico.)