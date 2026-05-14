En estos tiempos, cuando las mascotas ya son consideradas miembros de una familia y se le añoña a tal punto que están malacostumbrados, tener que salir de viaje se vuelve un dolor de cabeza.

“Pasa mucho que estas mascotas que están todo el día con las personas, quienes se los llevan al trabajo y tienen los cochecitos, y andan con ellos para todos lados, pues, he visto la tendencia que estas son las mascotas que más sufren ansiedad por separación”, comentó la doctora Franchesca Caballero Vives, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

Es cuando surge un viaje imprevisto o se planifican unas vacaciones fuera del país que estos “hijos” perrunos o gatunos sufren las consecuencias.

PUBLICIDAD

Para sobrellevar esta separación momentánea, la veterinaria recomendó preparar a la mascota. Un primer paso sería “educar a la mascota a que aprenda a estar sin el humano, ya sea llevándolo a compartir con otros perritos”.

Como alternativa, comentó que se pueden llevar a un cuido para mascotas o “daycare”, similar a “cuando llevas a los nenes a la escuelita”.

También recomendó buscar un lugar para dejar a la mascota cuando se esté de viaje que tenga comodidades muy similares a las que hay en el hogar. Por ejemplo, comentó que, si la mascota está acostumbrada a estar en libertad y no en jaulas, se debe identificar un cuido de estancia prolongada en la que el perro o el gato pueda estar en espacios abiertos.

Otra opción que recomendó es buscar un cuidador que vaya a la casa. Pero, aceptó que para este tipo de servicio se debe tener confianza con la persona a la que se contratará.

“Es ideal, se queda en su entorno y el estrés es menor”, dijo la experta.

Si esta opción no está disponible, recomendó llevarle al cuido sus juguetes o alimentos preferidos.

“Siempre recomiendo que le dejen cositas que a la mascota le guste mucho. Por ejemplo, si le gusta ciertos tipos de ‘treats’, si le gusta comida mojada, para ir buscando la vuelta, porque ellos resienten mucho cuando están fuera del entorno. Entonces, queremos tenerles lo más parecido a su entorno, para que no le den todos los efectos secundarios, como que dejan de comer, les pueden dar vómitos, les pueden dar diarrea y, pues, se puede complicar para la misma mascota, porque ellos no saben manejar esta ansiedad, este estrés que le da por no estar con sus dueños”, estipuló Caballero Vives.

PUBLICIDAD

Las mascotas se sienten tristes cuando sus humanos no están a su lado. (Savs / Unsplash)

Añadió que, “si la mascota es bien ansiosa, se pueda considerar con el médico veterinario, si es necesario, la utilización de medicamentos ansiolíticos, que pueden ir desde recetados hasta ciertos tipos de medicamentos que contengan cannabis”.

En cambio, si se llevará la mascota de viaje, la veterinaria recomendó educarla a estar en la jaula en la que sería trasladada. Dijo que se empieza con un periodo de 10 minutos y luego se va incrementando el tiempo en que se le restrinja su movilidad. La idea es que “la mascota esté más adaptada a ese espacio donde va a estar confinada”.

Los contenedores para los perros destinados a pasar entre maletas y cajas durante el viaje deben ser rígidos, ventilados y a prueba de filtraciones. ( Suministrada )

“Es importante señalar que cuando la persona tiene un viaje, que no es como uno dice ‘de hoy para hoy’, tiene que trabajar el proceso del certificado de viaje, porque los requisitos son diferentes por estado o si es internacional”, indicó, al comentar que este proceso se realiza en un veterinario.

Otra alternativa de viajes son los cruceros que permiten mascotas. Dijo que los dueños deben orientarse con la línea de cruceros para conocer los requisitos que deben cumplir.

Se debe acostumbrar a la mascota a la jaula en donde estará confiando en el viaje. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media ( Xavier Araújo )

Para estos viajes con el dueño, la mascota también pudiese necesitar ansiolíticos. Se debe consultar al veterinario.

Ya sea para dejar su mascota en un cuido o llevarla de viaje, el animalito debe estar al día con sus vacunas para evitar enfermedades.

El último consejo que ofreció la veterinaria es que el amo también debe estar tranquilo en todo el proceso que se experimentará. Es que “ellos saben cuándo las cosas no están bien”, estableció la veterinaria.