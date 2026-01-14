Para las personas que tienen mascotas, es normal que estas suelan causar algunos “estragos”, como dañar los cojines o morder los muebles, especialmente cuando son cachorros.

La destrucción de objetos es uno de los principales problemas de convivencia entre las personas que tienen animales, ya que en la mayoría de los casos no saben qué hacer.

Esto puede llegar a generar frustración, enfados e incluso castigos que no siempre dan resultados.

Las largas jornadas laborales, los apartamentos pequeños y la rutina acelerada que llevan los dueños de estos animales, en ocasiones, pueden influir en su bienestar.

Cuando el equilibrio falla, comienzan a aparecer las “travesuras” o “venganzas”, y lo hacen destrozando los muebles, rompiendo los cojines o incluso comiéndose los zapatos de su amo.

Sin embargo, los veterinarios y los adiestradores insisten en que este tipo de comportamientos no surgen por un capricho; por el contrario, detrás de un perro que rompe cosas hay una causa que se debe identificar para corregirla de la mejor manera.

El adiestrador Juan Rafael Pérez, en su cuenta de TikTok @paseoseducaninos.comjuan, insistió en que cada dueño debe tratar de averiguar qué le pasa a su mascota para así brindarle la mejor ayuda.

“Si tu perro rompe cosas en casa, tranquilo, tiene solución. Pero antes de corregirlo, hay que entender por qué lo hace”, explicó.

En su publicación, el experto explicó las posibles causas por las que el perro suele destruir algunos objetos de la casa.

En el primer caso, tiene que ver con la naturaleza del animal, ya que masticar y morder es algo instintivo a lo que están acostumbrados.

“Una es la necesidad natural de romper y desgarrar. Masticar es algo instintivo, y si no tiene algo adecuado, buscará lo que encuentre: muebles, zapatos, lo que sea”, manifestó.

Por lo que quiere decir que morder no es malo; solo que, en ocasiones, no tienen los objetos necesarios que les ayuden a canalizar ese instinto de forma segura y aceptable dentro del hogar.

La segunda causa, muy común, es el exceso de energía que suelen tener ciertos animales. La solución no es simplemente cansarlos corriendo, sino ofrecerles “paseos de calidad” y permitirles el rastreo en casa, lo que puede resultar más efectivo.

Por último, una causa que suele pasar desapercibida es que a las mascotas no les gusta estar solas; por eso tienden a causar destrozos cuando su cuidador no está en la casa. Esto suele estar relacionado con la ansiedad por separación, un problema muy frecuente, según Pérez.